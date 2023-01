Huizenprijzen met ruim 6 procent gedaald in 2022: ‘Dit markeert een omslagpunt’

Niet alleen de prijzen zijn gedaald, ook het aantal verkochte woningen is teruggelopen. Het ging in oktober, november en december om 32.500 woningen, 8 procent minder dan een jaar geleden. Ook zijn er meer huizen te koop gezet: 41.700, een stijging van 14 procent. Ook duurt het wat langer voordat een huis verkocht is. In het vierde kwartaal 2022 is een woning na gemiddeld 30 dagen verkocht, 3 dagen langer dan in het derde kwartaal.



Minder hoge prijzen en er zijn meer huizen en langer te koop. ,,Het vierde kwartaal was vriendelijker voor de woningkoper", zegt NVM-bestuurder Lana Gerssen dan ook. ,,De extreem verhitte markt lijkt daarmee achter ons te liggen, al maak ik me wel zorgen over de betaalbaarheid gezien de gestegen hypotheekrente.” Die is in een jaar tijd gestegen van ongeveer 1 procent naar 4 procent, waardoor kopers minder kunnen lenen voor hun hypotheek.



Er zijn meer zorgen. Gerssen: ,,De keuzes voor de woningkoper verruimen, maar we zijn er nog niet. De bevolking groeit door en daarmee ook de vraag naar woningen. De ontwikkeling van het aanbod kan dat niet bijbenen en schiet nog steeds tekort. Mijn zorg blijft dat we de woningvraag niet aankunnen als het aanbod niet serieus toeneemt.”