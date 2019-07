Huizenprijzen stijgen in Nederland harder dan in overgrote deel Europa

Recordhoogte

In buurlanden België (3,6 procent) en Duitsland (5 procent) namen de huizenprijzen minder toe. Italië is het enige land dat zijn huizenprijzen zag afnemen. Over het algemeen zijn de hypotheekregels in Nederland een stuk soepeler dan in omringende landen. Zo kun je in Nederland 100 procent van een woning financieren met een hypotheek, in andere landen vaak 80 of 85 procent. Ook bestaat in Nederland een belastingvoordeel in de vorm van hyptheekrenteaftrek.