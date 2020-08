Huurders financieel kwetsbaar: ‘Voor ieder feestje wacht ik op de kinderbijslag’

Anita van den Putte is moeder van drie kinderen. Twaalf jaar geleden is ze gestopt met werken om voor haar geestelijk gehandicapte zoon te zorgen. Het gezin moet rondkomen van het inkomen van haar man: zo’n 1600 euro per maand. Maar doordat de huur de afgelopen jaren flink is gestegen, gaat 70 procent van het inkomen naar woonlasten. ,,Ik maak me soms wel zorgen, ja”, zegt Anita, die hier onlangs ook over in gesprek ging met minister van Wonen Kajsa Ollongren.