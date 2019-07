Hypotheek voor mensen met hoge huur populair: duizend aanmeldingen voor proef

Het idee achter de nieuwe hypotheek is als volgt: als een klant kan bewijzen dat hij al jaren een hoge huur weet op te brengen, dan kan hij een gelijkwaardige hypotheek waarschijnlijk ook wel aan. BLG Wonen is onderdeel van De Volksbank en heeft volgens woningmarktdeskundige Peter Boelhouwers een goed punt te pakken. ,,In 2011 zijn strakkere hypotheeknormen ingevoerd, maar we zijn daar wat in doorgeschoten”, zei hij na de aankondiging tegen RTL Z .

Sparen onmogelijk

De duurhuurproblematiek is volgens BLG-directeur Frank Soede groot. ,,Ruim 1 miljoen huurders hebben zulke hoge woonlasten dat het vrijwel onmogelijk is om te sparen of vermogen op te bouwen”, zegt hij in een persbericht. ,,Dat vind ik zorgelijk. Want wanneer zij voor deze huurprijs een vergelijkbare standaard koopwoning zouden hebben gehad, hadden zij flink vermogen kunnen opbouwen.”



Alle duurhuurders die zich hebben aangemeld, ontvangen in september informatie over de huurverklaring. Met de proef toetst BLG Wonen de werking en het proces van de huurverklaring bij veertig duurhuurders en hun financieel adviseurs. Binnen de huidige hypotheekregels is er met onderbouwing ruimte om van standaard hypotheekregels af te wijken, mits dit leidt tot een verantwoorde financiering. Óf die ruimte er is, wordt steeds per klant beoordeeld, laat BLG weten.