Hypotheekadviseur krijgt les in duurzaamheid

Volgens de initiatiefnemers is het hypotheekgesprek hét moment om energiebesparende maatregelen te bespreken. Geldverstrekkers en adviseurs zouden zo een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van de Nederlandse woningmarkt. Huizenkopers worden in gesprekken beter gewezen op de financieringsmogelijkheden voor onder meer het isoleren van een woning.

,,Het afgelopen jaar zagen we het aantal huizenkopers dat energiebesparende maatregelen treft bij de aankoop van een woning al stijgen van 4 naar 11 procent”, aldus Huib de Mulder, Directeur Wonen Rabobank. Met deze opleiding willen we de verduurzaming van de woningmarkt versnellen.” In 2050 moeten 7 miljoen woningen van het aardgas af. De eerste stap hiervoor is dat in 2030 de eerste 1,5 miljoen huizen verduurzaamd moeten zijn.