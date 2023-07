Ikea is jarig: alleen de echte fan maakt deze GRØTE Ikea-quiz foutloos

Een voetbal­kooi drijft deze buurt uit elkaar: ‘Het is totaal versteend en de akoestiek is rampzalig’

Een voetbalkooi in Amsterdam is een bron van zowel spelplezier als geluidsoverlast. Omdat de buurt in twee kampen is verdeeld, stelt stadsdeel West een compromis voor: het halveren van de voetbalkooi. ‘Hiermee schiet de gemeente met een bazooka op een mug.’