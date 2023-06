In oneven aantallen planten, waarom doen we dat eigenlijk?

eigen tuin eerstWat tuinexpert Romke van de Kaa betreft, mogen we in de tuin best eens vaker van de gebaande paden afstappen. Waarom zou je altijd in oneven aantallen moeten planten?

Tuinieren is aan allerlei conventies gebonden. Soms wel iets te veel naar mijn mening. Maar er is durf voor nodig om je aan die vastgeroeste opvattingen te ontworstelen.

Hoge planten moeten in de border op de achterste rij staan en lage vooraan, is zo’n conventie. Logisch, zul je zeggen, want als je in een border de hoge planten vooraan zet, blokkeer je het zicht op de lagere planten daarachter. Maar niet alle planten blokkeren het zicht. Je hebt transparante planten met een ijle groeiwijze die je best vooraan zou kunnen planten, omdat je er dwars doorheen kijkt.

Alsof je kijkt door een gouden mist

Sommige siergrassen hebben die groeiwijze, bijvoorbeeld Deschampsia ‘Goldschleier’, waarmee je soft-focus effecten kunt bereiken want door de bloeihalmen van dit siergras zie je de achterliggende planten als door een gouden mist. Molinia altissima ‘Transparant’ – de naam zegt het al – is een andere.

Volledig scherm Thalictrum delavayii. © Getty Images/iStockphoto Ook Thalictrum delavayi is een hoge, slanke vaste plant met een fijnvertakte bloeiwijze van honderden piepkleine lila belletjes. De plant is zo doorzichtig dat je er met gemak doorheen kijkt. Door af en toe een hoge, doorzichtige plant vooraan in de groep te zetten, schep je een ongekende diepte in je beplantingen. Zo zorg je voor verrassing en spanning in je tuin, juist doordat je afwijkt van het geijkte patroon.

Plant in oneven aantallen

Plant altijd oneven aantallen – ook zo’n idiote conventie waarvan ik de oorsprong nooit heb kunnen achterhalen. Oneven is mooi en even is lelijk, hoe kom je er bij? Of het nu om papavers gaat of om floxen – altijd moet je die planten in groepen van drie, vijf of zeven, al naar gelang de grootte van je tuin. Twee, vier, zes en acht zijn taboe. Waarom? Joost mag het weten. Maar sinds jaar en dag is iedere tuinier ervan overtuigd dat vijf mooier is dan vier. Alsof je een jaar later, als de planten zijn uitgestoeld, nog zou kunnen zien hoeveel er oorspronkelijk werden geplant.

Plant altijd groepen van bloemen in één kleur: nog zo’n waanidee waaraan we met ongekende hardnekkigheid vasthouden. Kennelijk hebben we een ingebouwd gevoel voor orde dat geen afwijkingen toelaat. Als er een rode rooster bloeit in een witte border wordt die met wortel en tak verwijderd. De leverancier krijgt een boze brief en wordt gemaand om volgende keer vooral soortecht te leveren. Een roze tulp tussen de gele? Eruit met dat ding! Want roze vloekt in onze conceptie met geel. En dat is merkwaardig, want roze rozen met gele meeldraden kunnen weer wel door de beugel.

Lang geleden was ik op bezoek bij een Duitse plantenkweker, Ernst Pagels. De man was een autoriteit. We bewonderden een grote groep bergamotplanten, Monarda, Het waren nieuwigheden die hij zelf had gekweekt. ‘Natuurlijk plant je Monarda altijd in gemengde kleuren’, sprak Pagels. ‘Selbstverständlich’, stamelde ik. Maar eerlijk gezegd had ik had daar tot die tijd nog nooit over nagedacht.

