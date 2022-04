Inwoners villadorp Wassenaar lenen huis uit aan vluchtelingen Oekraïne: ‘Iedereen is solidair’

Staatsse­cre­ta­ris: Geen vergoeding voor huishou­dens die Oekraïners opvangen

Gastgezinnen of andere huishoudens die Oekraïense vluchtelingen opvangen, krijgen hiervoor geen onkostenvergoeding. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) zei in het vragenuurtje in de Tweede Kamer op dinsdag dat het kabinet hieraan werkt, maar dit is ‘niet het voorstel dat nu uitgewerkt wordt’, schrijft hij in een verduidelijkende brief aan de Kamer.

16 maart