Jan en Lia verkopen hun authentieke Haagse bovenwoning met modern tintje

De twee kochten het huis bijna veertig jaar geleden. ,,Dat zegt genoeg”, zegt Jan. ,,Dat we hier sindsdien nooit weg zijn gegaan, geeft aan dat het hier geweldig wonen is.” Het was het eerste koophuis voor het stel, dat in verband met werk in Den Haag wilde wonen. ,,We zochten een ruime woning, maar we hadden alle voordelen van dit huis toen nog niet eens in de gaten”, lacht Lia.