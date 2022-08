Jan huurt tien zonnepanelen voor huurhuis, maar krijgt geen toestemming voor isolatie spouwmuur

Hoe woon je?

,,Samen met mijn echtgenote woon ik in een eengezinswoning in Eindhoven. Het is een tussenwoning uit 1940. De woning is gebouwd door de Duitsers en was bestemd voor officieren van de Luftwaffe. Het huis heeft een karakteristieke uitstraling. Het plafond beneden is liefst drie meter hoog. De spouwmuren beneden zijn erg dik, zo’n 40 tot 50 centimeter. Na de oorlog zijn deze woningen in het bezit gekomen van de familie Philips en zijn ze geschikt gemaakt voor bewoning. Inmiddels huren wij het huis nu vijf jaar.

Wil je zelf meedoen met deze rubriek? Mail dan naar wonen@dpgmedia.nl. Deze aflevering van ‘Energierekening’ is beoordeeld door energieprestatieadviseur en makelaar Fabian Grotenhuis uit Dieren. Het woonoppervlak is 130 vierkante meter en we hebben sinds 2020 officieel energielabel C. Het label is nog volgens de vereenvoudigde methodiek vastgesteld, zoals dat tot 1-1-2021 gold. Dat is een minder nauwkeurige methode dan de methode van nu, waarbij de woning volledig in kaart wordt gebracht. We hebben alleen vloerisolatie en de eerste generatie dubbel glas met een U-waarde van 2,8. In het rapport staat dat er verder geen isolatie is en dat het wel nodig is. Ik denk dat het een centenkwestie is, want met een hoger energielabel kunnen ze meer huur vragen. We willen best zelf de spouwmuur laten doen, of triple glas laten plaatsen, maar daar krijgen we geen toestemming voor.

Wat voor energiecontract heb je?

,,We hebben een variabel contract bij Eneco. Ons maandbedrag is verdubbeld, we betalen nu 308 euro. Ons jaarverbruik is 2000 kuub gas en 2100 kilowattuur aan stroom. Sinds januari van dit jaar huren we tien zonnepanelen voor 25 euro per maand. De verwachting is dat die jaarlijks zo’n 3500 kilowattuur opbrengen. ”

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,We kunnen weinig doen. We hebben al gekeken om de woning elektrisch te verwarmen. Maar de woning is zo lek als iets. Het is een doorwaaiwoning, omdat het zo slecht geïsoleerd is. Bovendien hebben we veel inhoud, door dat hoge plafond. In de winter moeten we de thermostaat op 23 graden zetten om het 20 graden in huis te krijgen.

Momenteel, in de zomer, is het er bloedheet. Op de bovenverdieping, onder het ongeïsoleerde dak met allemaal zink, is het op warme dagen tussen de 28 en 33 graden. Nee, we slapen niet beneden, maar boven doen we ook geen oog dicht. We hebben de ventilator aan en we fantaseren maar dat we op Hawaï zijn. Dat is slopend hoor, als je zo slecht slaapt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

We gaan nu wel gerichter om met de verwarming. We letten meer op wanneer we die aan- en uitzetten. Ik heb ook een inductiekookplaatje gekocht, daar wil ik mee gaan experimenteren. Douchen doen we niet te lang. We hebben geen droger of afwasmachine. We draaien maar twee wasjes per week en die hangen we met dit mooie weer gewoon buiten op de droogmolen.

Een goede tip voor minima is dat ze vaak hulp kunnen krijgen bij de gemeente. Wij hebben bijvoorbeeld een gratis pakket ontvangen met daarin radiatorfolie, raamfolie, nieuwe rubbers voor de deuren en een paar ledlampen. Dat is fijn. Maar ik hoop dat er snel een oplossing komt voor huurders die nu knel zitten met hun energierekening in hun slecht geïsoleerde woningen. Misschien durft niet iedereen het, maar ik zou toch zeggen: trek aan de bel bij je verhuurder, want dit is natuurlijk niet te doen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.