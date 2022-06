Jan is handig en isoleert zelf: ‘Dat scheelt weer in de kosten’

Hoe woon je?

,,Ik woon in een twee-onder-een-kapwoning uit 1960 in Nieuwendijk. Daar woon ik samen met mijn vrouw en twee kinderen. De oudste is anderhalf en de jongste is vorige week geboren. We wonen er nu zeven jaar heel prettig. We hebben een woonoppervlak van 130 vierkante meter en ik heb zelf het nodige gedaan aan energiebesparende maatregelen. Ik ben best handig, dus dat scheelt weer in de kosten. Zo heb ik de vloer (EPS10cm) en het dak (PIR-isolatie) extra geïsoleerd. Twee jaar geleden heb ik zeventien zonnepanelen geplaatst en afgelopen januari heb ik er nog acht bijgelegd. De spouwmuur is niet extra geïsoleerd, maar we hebben wel vloerverwarming.

We hebben een elektrische boiler van 100 liter. Deze heeft warm water van 85 graden dat we bijvoorbeeld gebruiken voor het douchen. We hebben ook nog een reserveboiler van 30 liter die alleen inschakelt als we extra stroom opwekken. Op die manier gebruiken we amper gas omdat dit water door onze cv-ketel stroomt. Sterker nog, ik heb momenteel de gaskraan dichtgedraaid.

Op de bovenverdieping hebben we een ingebouwde airco die in de winter verwarmt. De benedenverdieping verwarmen we met een houtkachel.”

Wat voor energiecontract heb je?

,,We hebben momenteel een flexibel contract bij Essent. We betalen een voorschot van 110 euro, maar dat is veel te veel. Ons verbruik is nog gebaseerd op de zeventien zonnepanelen van afgelopen jaar. Toen verbruikten we 7500 kWh aan stroom, en wekten we 5500 kWh op. Daarom heb ik er acht panelen bijgelegd, zodat we waarschijnlijk 8000 kWh gaan opwekken. Ons gasverbruik ligt tussen de 150 en 200 kuub per jaar. Dat is niet veel, maar dan moet ik natuurlijk het stoken van de houtkachel wel meerekenen. We stoken zo’n zes kuub hout per jaar en dat kost me ongeveer 500 euro per jaar. Het hout heb ik vorig jaar voor 400 euro gekocht. Ik moet het nog wel kloven en drogen, dus de kosten die daarbij komen zijn ongeveer 100 euro.”

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,Ik heb overal slimme stekkers, zodat ik via een app het verbruik per apparaat kan zien. De elektrische boiler heeft met zo’n 400 kWh per maand bijvoorbeeld het hoogste verbruik. Daarna volgt mijn compressor. Ik klus namelijk veel in de schuur. Lassen, timmeren; ik maak van alles voor de hobby. Denk aan meubels of tuinhuisjes. Momenteel ben ik een rek aan het maken voor over de vijver, om onze kleinsten te beschermen.

We wassen, drogen en douchen overdag als de zon schijnt. Al hangt de was met mooi weer gewoon buiten. We hebben nog een oude wasmachine en heteluchtdroger. Deze waren goedkoop, maar verbruiken wel veel stroom. In de toekomst worden ze vervangen. Verder probeer ik bij de aanschaf van een nieuw apparaat uit te rekenen wat het jaarverbruik zal zijn. Dat heb ik onlangs ook gedaan toen ik een nieuwe zuinige pomp en filter kocht voor de vijver.

We hebben al een nieuwe keuken met energiezuinige apparaten, maar ik spaar nog voor een warmtepomp en ik zou graag de spouwmuur nog willen na-isoleren. Voor het milieu, maar natuurlijk ook voor mijn eigen portemonnee.”