Jan wil best verhuizen, maar Adri laat haar kabouters niet in de steek

Gek is ze op het stelletje puntmutsen in haar tuin. Was het echtpaar Schoo verhuisd dan had ze maar tien van haar kabouters kunnen meenemen. ,,Tien! Die hadden zo op het balkon kunnen staan. Maar ze ging niet mee hè. We wonen nog steeds hier. Terwijl ze me toch echt niet kwijt wil”, zegt Jan lachend.