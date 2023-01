Je huis verduurzamen? Dit zijn de mogelijkheden en kosten

‘Prijspla­fond gooit rem op energie­tran­si­tie: vraag naar warmtepom­pen en isolatie loopt terug’

Het prijsplafond gooit een rem op de energietransitie. Zo is de vraag naar besparings- en isolatiemaatregelen en warmtepompen teruggelopen, merkt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). ,,Het gevoel van urgentie is weg, mensen zeggen: we wachten nog een jaartje.”

5 januari