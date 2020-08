Joke verkoopt rijksmonumentaal pand: ‘Spectaculaire hal bijna net zo mooi als appartement’

Joke kocht het appartement in 2014 met haar toenmalige man, die helaas twee jaar later kwam te overlijden. ,,Hij kwam uit Friesland, maar had rond 2000 al een tijdje in De Museumhof gewoond, dus hij kende het hier. Ik vind het een van de leukste gebouwen van Delft. Het is het voormalig universiteitsgebouw Werktuigbouwkunde; in 1996 zijn hier appartementen van gemaakt.”