Jonge doorstromers profiteren maximaal van hoge huizenprijzen

Dat de huizenprijzen snel stijgen is inmiddels bekend, maar dat het afgelopen jaar meer huizen van eigenaar wisselden dan in het recordjaar 2017 is minder nadrukkelijk beschreven. Het aantal transacties de afgelopen twaalf maanden steeg met 12 procent ten opzichte van 2019 en het aandeel van jonge kopers was opvallend groot.

Dat schrijft het Kadaster in een analyse. Er werden 243.946 woningen verkocht. Het aantal kopers onder de 35 jaar groeide het sterkst, met 15 procent ten opzichte van 2019. Vermoedelijk kochten zij als koopstarters tijdens de vorige crisis een relatief goedkope woning en gebruikten in coronatijd hun opgebouwde overwaarde om door te stromen. De laatste twee maanden werden ze aangemoedigd door het vervallen van de overdrachtsbelasting, wat zorgde voor een piek in aankopen onder deze jonge groep.

Volledig scherm In januari en februari van dit jaar kochten 35-minners opvallend veel huizen omdat de overdrachtsbelasting van 2 naar 0 procent ging. © Kadaster

Het Kadaster heeft de jonge groep doorstromers al langer in het vizier. De huizenprijzen zijn in zeven jaar tijd op veel plekken meer dan 50 procent gestegen. Op appartementen zit al snel meer dan een ton overwaarde. ,,Als je zeven jaar geleden een huis hebt gekocht, heb je dankzij de gestegen prijzen flink vermogen opgebouwd. Die jonge doorstromers kunnen hun overwaarde maximaal te gelde maken’', zegt woningmarktexpert Paul de Vries van het Kadaster. ,,Ze hebben afgelopen jaar bovendien beter kunnen sparen, omdat ze minder konden uitgaan.’’

Nieuwbouw

Hoewel er nog altijd te weinig wordt gebouwd om aan de enorme vraag naar woningen te voldoen, stijgt inmiddels ook het aantal verkopen van nieuwbouwhuizen. In januari en februari zijn er ruim 6479 nieuwe koopwoningen verkocht. Dat is maar liefst 19 procent meer dan in dezelfde periode in 2020. Ook is dit 17 procent hoger dan het langjarig gemiddelde, zo blijkt uit cijfers van WoningbouwersNL, de brancheorganisatie voor bouwbedrijven en projectontwikkelaars.

Vooral in de provincies Noord-Brabant (+ 50 procent) en Overijssel (+43 procent) is de groei van het aantal verkochte nieuwbouwkoopwoningen ongekend hoog. In Noord-Brabant zijn de nieuwbouwambities volgens WoningbouwersNL hoog en lukte het om in de eerste maanden van 2021 meer projecten in de verkoop te zetten. In de provincie Utrecht is juist een afname te zien in het aantal verkochte nieuwbouwwoningen. Ook de provincie Flevoland zag een lichte afname in de verkopen. In Noord- en Zuid-Holland worden de meeste nieuwe huizen gebouwd.

Volledig scherm Meeste nieuwbouwwoningen in Noord- en Zuid-Holland. © WoningbouwersNL

De prijzen lagen in februari 2021 10,4 procent hoger dan een jaar eerder. In vijf van de twaalf coronamaanden stegen de prijzen sneller dan in 2019 en 2020. Dat was ook het geval in januari en februari 2021. De prijzen namen fors toe door de licht dalende hypotheekrente en de economische steunmaatregelen. Het vertrouwen van kopers bleef positief.

