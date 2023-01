Joost (42) heeft een dynamisch energiecontract én accu’s: ‘Doe het niet voor mijn portemonnee’

Hoe woon je?

,,Ik woon samen met mijn vrouw en twee kinderen (7 en 9 jaar oud) in een jaren 30-woning in Hilversum. Het is een tussenwoning met 160 vierkante meter woonoppervlak. We wonen er sinds 2008, maar daarvoor was het huis voor het laatst aangeraakt in de jaren 60. Alles was oud en het pand moest echt gemoderniseerd worden. We hebben het compleet gestript en nu is het een enorm fijne en comfortabele woning.

We hebben 24 zonnepanelen, vloerisolatie, isolatie van de verdiepingsvloeren, spouwmuurisolatie, dubbel glas en triple glas. We hebben ook een aircosysteem met drie binnenunits. De airco gebruiken we eigenlijk alleen om te koelen, niet om te verwarmen. Ik vind het geen comfortabele warmte. Het is wind, dat heeft niet mijn voorkeur.

Het huis heeft al veel verschillende warmtebronnen gehad. Het komt nog uit de steenkooltijd, toen er verwarmd werd met kolen, daarna met olie. In de jaren 80 is er een cv-installatie geplaatst, maar wellicht verwarmen we in de toekomst met een (hybride)warmtepomp. Bovendien hebben we nu elektrische vloerverwarming in de badkamer, keuken en op de wc.”

Wat voor energiecontract heb je?

,,Wij hebben een dynamisch energiecontract bij Zonneplan. Dat betekent dat ons tarief elk uur anders is. We betalen dus ook geen voorschotbedrag, maar we betalen na afloop van elke maand het bedrag van ons daadwerkelijke verbruik. Dat bedrag is dus elke maand anders. Zo betaalden we in december, toen we meer gas verbruikten, meer dan 500 euro. Maar in de zomer betaalden we maar 9 euro. Gemiddeld kwamen we over het afgelopen jaar op 178,88 euro per maand.

We hebben in 2022 5470 kWh aan stroom verbruikt en 5745 kWh opgewekt. Ons gasverbruik was 1231 kuub. Nadat de energiemaatschappij waar ik eerst bij zat failliet ging, wilde ik af van die jaarcontracten vanwege de onzekerheid in de markt. Je betaalt daar een fictief bedrag, op basis van een voorspelling. Toen die maatschappij failliet ging, kon ik fluiten naar mijn centen. Nu betaal ik een veel eerlijker bedrag. Over het afgelopen jaar was mijn gemiddelde stroomprijs 35 cent per kWh, de gasprijs 1,77 euro per kuub.”

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,Ik heb twee accu’s en daar komt binnenkort een derde bij. Samen zijn deze accu’s 15 kilowatt. Ik koop dus in de nacht stroom, wanneer de prijs laag is. Bijvoorbeeld 29 cent per kWh. Dan laden de accu’s op. En de rest van de dag gebruiken we de stroom uit de accu’s. Met een dynamisch contract is dit natuurlijk werelds. Ik skip die piekperiodes wanneer de stroomprijs duurder is, bijvoorbeeld 40 cent per kWh.

Soms kan het teruglevertarief negatief zijn. Dan betaal ik dus voor de stroom die mijn zonnepanelen opwekken. Dat wil ik niet. Daarom heb ik ook deze accu’s zodat de zonnestroom eerst de accu’s in gaat voordat het terug het net op gaat. Of het rendabel is? De besparing die we nu hebben, gaat natuurlijk om duppies. Die drie accu’s en de omvormers kosten ongeveer 11.000 euro. Het klopt, het is nog niet echt rendabel, maar in de toekomst wel. Daarnaast vind ik het leuk om ermee bezig te zijn en zelfvoorzienend te worden. Ik doe dit dus niet voor mijn portemonnee, want daar zijn die accu’s momenteel nog te duur voor.

Wil je zelf meedoen met deze rubriek? Mail dan naar wonen@dpgmedia.nl. Deze aflevering van ‘Energierekening’ is beoordeeld door energieprestatieadviseur en makelaar Fabian Grotenhuis uit Dieren.

Voor besparing zetten we de afwasmachine bijvoorbeeld aan als de stroom goedkoop is (‘s nachts) of we gebruiken de stroom van de accu’s. De droger gebruiken we alleen voor de handdoeken en het beddengoed. Verder hebben we recentelijk alle lampen en halogeenspots vervangen voor led.

Voor het gasverbruik hebben we overal slimme thermostaten. Daarmee kan ik veel gerichter stoken. In huis is het bij ons 19 graden, behalve in de woonkamer, badkamers en kantoor. Daar is het warmer. Qua douchen zijn we minder zuinig. We hebben een bad en een regendouche. Dat kost extra (warm) water, maar het is voor ons ook wel een stukje comfort.”

