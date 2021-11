Joris zat bij het failliete Welkom Energie en moet nu 200 euro per maand meer betalen

De wekelijkse rubriek over energierekeningen van lezers liep tot een half jaar geleden op deze site. We hadden nog geen idee van de energiecrisis die ons de afgelopen maanden heeft getroffen. Door een groot tekort aan gas gaan de tarieven meerdere keren over de kop, vallen energieleveranciers om en krijgen huishoudens een hogere rekening gepresenteerd. Het kabinet heeft de energiebelasting met miljarden verlaagd om de pijn te verzachten.

Het is interessant om te kijken wat de invloed van de crisis is op het huishoudboekje van verschillende Nederlanders en wat zij vervolgens doen om de kosten in de hand te houden, vindt ook Joris Kerkhof. Hij is energiedeskundige van vergelijkingssite Independer en gaat als eerste met de billen bloot over zijn eigen energierekening, die extra interessant is omdat hij een contract had bij een bedrijf dat nu failliet is.

Hoe woon je?

,,Het is een oud huis, uit 1906, een twee-onder-een-kapper met 110 vierkante meter woonoppervlak in Hilversum, waar ik nu zo'n acht jaar woon. Het is slecht geïsoleerd. We verbruiken met ons gezin, mijn vrouw, een dochter en ik, 2300 kubieke meter gas per jaar. Dat is ruim boven het gemiddelde van 1810 kuub gas voor soortgelijke woningen, terwijl we vrij zuinig zijn. Meestal stoken we maar tot 19,5 graden. Met stroomgebruik zitten we wel op ongeveer het gemiddelde van 3295 kilowatt per jaar.

Quote Ik heb het maandbe­drag dat we moesten betalen altijd voor lief genomen Joris Kerkhof

Het is een tochtig huis. We hebben alleen het dak geïsoleerd. De ramen bestaan wel uit dubbel glas, maar geen HR++. Ik heb het maandbedrag dat we moesten betalen altijd voor lief genomen. Tot augustus was dat nog 200 euro per maand. Omdat de tarieven aan het stijgen waren, ging dat naar 240 euro per maand. Dat deed al pijn, maar is nog niets bij de rekening die we nu krijgen voorgeschoteld.”

Wat voor energiecontract heb je?

,,Vanuit mijn vak ben ik veel met het vergelijken van contracten bezig en ik kies er voor om elk jaar over te stappen en dan dus een jaarcontract te nemen. Je profiteert vaak van een welkomstbonus en gaat gegarandeerd voor het laagste tarief dat dan geldt. In de zomer was dat Welkom Energie. Die leverancier is onlangs echter failliet gegaan. Het systeem zit zo in elkaar dat de klanten dan worden ondergebracht bij een andere leverancier en voor ons betekent dat dat we nu klant zijn van Eneco. Het maandbedrag is verhoogd naar 440 euro. Dat is 200 euro meer.

In principe is dat een variabel contract dat maandelijks opzegbaar is, dus waarschijnlijk kan ik vanaf 1 december weer overstappen naar een andere leverancier. Ik denk dat het dan wel goedkoper kan en vanaf 1 januari geldt een verlaging van de belasting waardoor het hopelijk 100 euro goedkoper wordt voor ons.”

Wat doe je om de energierekening naar beneden te krijgen?

,,Nou, ik heb mezelf wel achter de oren gekrabd, moet ik toegeven. Dat de energiecrisis me zo hard in de portemonnee treft, heeft ervoor gezorgd dat we nu plannen maken om het huis te verduurzamen. De wil om te verhuizen hebben we losgelaten dankzij de krappe huizenmarkt en we willen komende zomer de badkamer verbouwen en een nieuwe keuken installeren. We hebben het budget opgehoogd om ook beter te kunnen isoleren.

Er is een kruipruimte, dus we kunnen de vloer van onderen isoleren. Voor andere stappen nemen we een technisch architect in de arm. Als er ruimte overblijft kunnen we ook nog zonnepanelen nemen. Of we moeten onderzoeken welke leningen geschikt zijn om dat nu al te doen. Als de energierekening omlaag kan met hetzelfde bedrag als de aflossing, is dat een logische extra stap.

Het is niet dat het klimaat- en milieuaspect mij niet interesseert. Ik vind het heel belangrijk dat we allemaal ons steentje bijdragen en kies ook bewust voor groene stroom. De auto gebruik ik niet vaak, we doen het meeste op de fiets en we doen geen gekke dingen. Maar de portemonnee is toch iets belangrijker als het om de verduurzaming van mijn huis gaat. Ik denk dat het herkenbaar is voor veel mensen. We zijn nu wakker geschrokken, moeten door de zure appel heen bijten om de rekening permanent omlaag te krijgen, zodat we ook lekker kunnen blijven wonen.”

Deze aflevering van 'Energierekening' is beoordeeld door energieprestatieadviseur en makelaar Fabian Grotenhuis uit Dieren.