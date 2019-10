Judith Doppenberg heeft alles nieuw: 'Bij mij geen kringloopitems’

Samen met haar man Michael en hun twee jonge dochters, Suus en Pien, woont Judith Doppenberg in een prachtig huis. Regelmatig plaatst ze daarvan de mooiste interieurfoto’s op haar Instagram en haar blog waar ze schrijft over interieur en lifestyle.

Favoriete plek

Judiths favoriete plek in huis is zeer zeker de woonkamer en dan voornamelijk de nieuwe bank die er staat. Regelmatig gooit ze het interieur in de woonkamer om. Dat kan best makkelijk, gewoon door een muur net een andere tint te geven. Als kind was Judith al fan van het (opnieuw) inrichten van haar kamer, en dat is altijd blijven hangen.Warme deken