Kabinet trekt 290 miljoen euro uit voor extra nieuwbouwhuizen

Dat laat Ollongren vanochtend weten aan de Tweede Kamer. Op Prinsjesdag vorig jaar beloofde het kabinet geld uit te trekken voor de bouw van nieuwe huizen, omdat de woningnood in Nederland groot is. Veel bouwprojecten lopen nu spaak, vanwege de corona- en stikstofcrisis en doordat gemeenten te weinig geld hebben om grond bouwrijp te maken.

Het kabinet zegde vorig jaar 1 miljard euro toe om de woningbouw te versnellen. Daarvan keert Ollongren nu de eerste 290 miljoen euro uit. Dat gaat naar 27 bouwprojecten. ,,Dit resultaat overtreft al mijn verwachtingen’’, zegt Ollongren. ,,Ruim 51.000 woningen erbij is een stevige bijdrage om het woningtekort in te lopen.’’

12.000 euro per huis

Niet alleen het kabinet trekt de portemonnee. Gemeenten en provincies die een aanvraag hebben gedaan, moeten zelf de helft van de subsidie betalen. In totaal leggen zij 331 miljoen euro bij. Zo wordt de subsidie per nieuw te bouwen huis 12.000 euro. Met dat geld kunnen gemeenten grond bouwrijp maken – door bijvoorbeeld fabrieken te slopen – en projectontwikkelaars afkopen, zodat zij óók goedkope huizen bouwen.

Zonder de miljoenensubsidie zouden de meeste bouwprojecten niet – of pas later – kunnen beginnen. Het gaat onder meer om woontorens rond station Holland Spoor in Den Haag, een bouwproject in het stationsgebied van Nijmegen, Feyenoord City in Rotterdam en de Centrumschil in Deventer. Ook komen er honderden extra huizen in Eindhoven, Delft, Leiden en Schiedam. In Rijswijk wordt een verouderd winkelcentrum omgebouwd tot woon-werklocatie, met 1400 woningen.

Groot tekort

Of de financiële steun van het kabinet genoeg is om het nationale doel van 75.000 nieuwe huizen per jaar te halen, is nog maar de vraag. Nederland kampt momenteel met een tekort van honderdduizenden woningen, waardoor de huizenprijzen hoog zijn en huurders in de grote steden soms meer dan tien jaar moeten wachten op een huurwoning.

Van de 51.000 nieuwe huizen die dankzij de kabinetssubsidie gebouwd gaan worden, valt 65 procent in de categorie ‘betaalbare woningen’. Zo komen er 14.000 sociale huurwoningen, 12.000 middenhuurwoningen en 6000 koophuizen van onder de 310.000 euro. De rest van de huizen heeft een hoge huur of is duurder dan 310.000 euro.

Afgewezen

Hoewel Ollongren blij zegt te zijn met de nieuwbouwplannen, is bijna de helft van de aanvragen door gemeenten afgewezen. Van de 52 subsidieaanvragen krijgen er 25 géén geld. ,,De hoogte van de bijdrage was bijvoorbeeld onvoldoende onderbouwd of het project is nog niet ver genoeg uitgewerkt’’, laat Ollongren daarover aan de Tweede Kamer weten.

Toch denkt de minister dat die aanvragen in de volgende subsidieronde wél kans maken. In oktober kunnen gemeenten opnieuw een aanvraag doen. Het kabinet heeft nog 700 miljoen euro in de subsidiepot zitten. Begin volgend jaar wordt bekend welke bouwprojecten dan ook op overheidssteun kunnen rekenen.

