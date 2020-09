Kamervragen over afkopen bezwaarschriften: ‘Dit soort ellende vertraagt de woningbouw’

Minister Kajsa Ollongren moet snel een eind maken aan de ‘perverse prikkel’ in de bouwwereld; waar ontwikkelaars bezwaarmakers met grof geld afkopen om vaart in hun bouwprojecten te houden. Dat stelt CDA-Kamerlid Julius Terpstra, die vragen heeft gesteld naar aanleiding deze praktijken in het Rotterdamse Wijnhaveneiland.

Terpstra spreekt van een ‘verdienmodel’ en noemt het ‘beneden alle peil’ dat bewoners geld opstrijken met bezwaarschriften. ,,Zeker gezien de woningnood. Dit soort ellende vertraagt de boel. We hebben een enorme bouwopgave in dit land, waarvan een groot deel in stedelijk gebied. De procedures moeten korter.’’

Het Tweede Kamerlid stelt zijn schriftelijke vragen aan minister Kajsa Ollongren (wonen, D66) naar aanleiding van artikelen in het AD over het Wijnhaveneiland. Enkele bewoners maken bezwaar tegen nieuwe torens, maar wachten niet op een principiële uitspraak van de rechter. Nee, ze trekken hun bezwaar in na een geheime schikking met de projectontwikkelaar. De afkoopsommen kunnen wel 100.000 euro bedragen. Voor een ontwikkelaar is dat nog altijd veel minder dan de kosten van jarenlange vertraging.

Vreselijke neveneffecten

,,Deze verhalen doen langer de ronde, in heel Nederland. Maar het is moeilijk hard te maken. Toch zou ik willen dat de minister een onderzoek start naar de omvang van de problematiek. Dit zijn vreselijke neveneffecten van bezwaarprocedures’’, zegt Terpstra.

Ook wil hij dat de minister in overleg gaat met projectontwikkelaars om ze te overtuigen geen geheime schikkingen te treffen. ,,Maar als overheid moeten we er in de eerste plaats voor zorgen dat ontwikkelaars niet in deze positie worden gebracht.’’ Als de minister geen adequate maatregelen neemt, dan komt Terpstra zelf met een voorstel, zegt hij.

In de Rotterdamse gemeenteraad heeft Leefbaar Rotterdam woensdag ook uitgebreide vragen gesteld over deze kwestie.

