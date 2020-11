Kasteel familie Meiland tonnen in prijs gedaald

Meilandjes en hun ‘opmerke­lij­ke’ lamp trekken kijkers naar SBS 6

13 oktober SBS 6 heeft na zondag opnieuw goede kijkcijfers neergezet. De zender was een groot deel van de avond het best bekeken kanaal dankzij Chateau Meiland en Waar is De Mol, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.