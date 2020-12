Kerstverlichting over de top? Smaken verschillen, maar met deze tips doe je het stijlvol

De kerstartikelen gingen rap de winkel uit dit jaar, laten meerdere tuincentra weten. De traditionele boom in de woonkamer staat niet alleen. Sommige huishoudens pakken uit met een festival van licht in de tuin. Hoe houd je dat stijlvol?

,,De verkoop startte eerder dit jaar en er is veel verkocht. Natuurlijk vanwege corona’’, vertelt Marjolijn Koster van Intratuin. Inmiddels heeft iedereen zijn kerstverlichting in huis (soms in grote hoeveelheden).

Is er zoiets als teveel kerstverlichting? Een bewoner van Hoogeveen vindt van wel. Hij stopte een briefje in de bus bij een buurman met de oproep om de ‘kerstonterende en kermisachtige’ verlichting te verwijderen.

De meningen over wat mooi is en wat niet mooi is, zijn verdeeld. ,,Het is een kwestie van smaak, maar wat mij betreft mag het best wat meer zijn. Dat is ook de trend’’, vertelt Koster. ,,Als je naar buiten kijkt, zie je soms mensen die heel veel kleur gebruiken, in plaats van klassiek warm (de trend van nu) en modern warm licht. De buren worden daar misschien niet blij van, maar ach. Het is een gek jaar. Leven en laten leven, denk ik.’’

Quote Over de top is zowel de dakgoot, de haag, de boom en kerstfigu­ren op tafel met lichtjes benadruk­ken

Contrast

Volledig scherm Groen kun je mooi uitlichten. © Intratuin Het is vooral een kwestie van contrast, volgens Jeanine van Rossum, de kerststylist van Gezien door Jeanine, die bij de mensen thuis decoreert. ,,De meeste mensen hebben al genoeg in huis en kopen dan nog meer. Dat over de top hoeft van mij niet zo. Ik speel liever met licht en donker, dat geeft een mooi dramatisch effect.’’



Eenvoud betekent één item buitenshuis dat mag opvallen, bijvoorbeeld de dakgoot of de haag, vindt stylist Eline Bijman van House of Favorites, een blog over interieur(ontwerp). ,,Over de top is zowel de dakgoot, de haag, de boom en kerstfiguren op tafel met lichtjes benadrukken.’’ Binnen geldt hetzelfde principe. Stylist van Rossum benadrukt het liefst maar een of twee mooie kerstitems in de hoek en op tafel.

,,De meeste mensen hebben vaak spotjes, een of twee schemerlampen en een tafellamp in de huiskamer. Wat ik persoonlijk een mooie aanvulling vind zijn takken op tafel, het liefst met wat lampjes daaromheen gewikkeld. Eventueel aangevuld met wat hyacintbollen of kerstballen en natuurlijk ook met echte kaarsen ertussen. Dan hoeft tijdens het kerstdiner die grote eettafellamp ook niet aan. Prachtig.’’

Hip

Voor het benadrukken van planten en kerststukjes binnen- en buitenshuis is er draadverlichting. De metalen dunne draadjes met daarin lampjes gingen hard dit jaar, volgens Koster. ,,Of je het nou om je amaryllisbol of je kamerplanten heen draait. Ze zijn multi-inzetbaar.’’



Voor de kerstboom waren vroeger honderd lampjes heel veel, nu zijn artikelen met duizend lampjes standaard geworden, dankzij clusterverlichting. ,,Het is niet snel te veel wat de kerstboom betreft’’, vertelt Koster. ,,Lampjes in de boom draai je als een spiraal naar beneden, daarbij begin je aan bovenkant helemaal vanaf de top. Vroeger deden we dat niet, maar de verlichting mag sinds de laatste jaren diep in de boom, zodat je versiering ervoor komt te hangen. Dat geeft een rijkelijk effect.’’

Zorg voor diepte in je boom.

Misser

Er zijn maar weinig échte missers, zijn de stylisten het eens. ,,Kies wel een stijl’’, adviseert Bijman. ,,Daarmee bedoel ik klassiek en rustig óf over de top. Alles daartussenin zorgt voor ruis.’’ Als je ervoor gaat, doe het dan goed, vindt zij. Dus niet één rood verlichte kerstfiguur in de tuin. Dan mag ook de vlaggenmast, de heg en de dakgoot.

Lampjes in de boom waarvan de helft het niet doet, zien er een beetje lullig uit. Van Rossum noemt dat de ultieme misser die ze regelmatig bij de mensen thuis ziet. Of lampjes die net iets te wit zijn (koud licht). ,,Al hang je er duizend op, het zal nooit die warme uitstraling geven zoals een kaars dat doet.’’

Overigens kunnen gekleurde lampjes wel goed met elkaar gecombineerd worden, vindt Koster. ,,Je hebt mensen die nog koud witte lampjes van vroeger hebben. Die kun je buiten in combinatie met warme en klassieke tinten ophangen. En de kleurlampen; het is echt een groeimarkt merken wij, maar je moet er wel van houden.’’

Kosten

Als die lampen eenmaal hangen rest de belangrijke vraag: hoe ziet mijn energierekening eruit? Volgens Puk van Meegeren van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal valt dat best mee. Althans, als je ledverlichting gebruikt in plaats van ouderwetse gloeilampen.

Stel je bent (redelijk) bescheiden. Je kiest voor led en je hebt een kerstboom met twintig lampjes, een kerstfiguur met lamp, een tien meter lang lichtsnoer en een buitenboom met honderd lampjes, en je laat alles acht uur per dag, dertig dagen branden, dan ben je 1,50 euro kwijt. Je ziet nu ook veel lampjes met batterij, maar vanuit kostenoogpunt is netstroom absoluut de betere keuze. Ook vanuit milieu-oogpunt, volgens Van Meegeren. Want de productie van batterijen is meer milieubelastend dan stroom uit het stopcontact.

