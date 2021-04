Kijk mee in het opvallendste huis dat nu te koop staat, Marilu werkte 26 jaar aan haar paleis

Henk en Mary uit Goes kregen een theemuts op hun huis: ‘We hoeven bijna niet meer te stoken’

13 april GOES - Als Mary en Henk van der Weele uit Goes in hun woonkamer zaten, voelden ze de koude wind soms door het huis trekken. Nu er een ‘theemuts’ over hun woning is gezet, behoort dat ongemak tot het verleden. ,,We hoeven bijna niet meer te stoken.’’