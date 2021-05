Klaar met tegels op de badkamermuur? Dit zijn de alternatieven

vraag 't vtwonenIn de meeste badkamers zijn nog altijd tegels aan de muur dominant aanwezig. Maar er zijn alternatieven. Corrien Flohil van vtwonen vertelt over de vele mogelijkheden die de badkamer een unieke look kunnen geven.

Ook tegels zijn niet per definitie saai, meent Corrien. ,,Je hebt tegels in alle soorten en maten. De manier van aanbrengen speelt ook mee. Visgraat, kruisverband, Hongaarse punt: dat kan meteen voor een eyecatcher in de badkamer zorgen. Ook als je dat doet met een strook achter de wastafel of in een nis. Het leuke van tegels is dat ze op die manier een wow-effect kunnen veroorzaken.”

Waarom zou je iets anders dan tegels willen?

,,Ik heb in mijn eigen badkamer alleen tegels op de vloer. Het nadeel van tegels is dat je snel schimmelvorming in de voegen krijgt. Hoe meer voeg, hoe meer vuil. Met ook kans op lekkages. Daar heb ik zelf geen last meer van. Alle muren zijn gestukt met pandomo, een soort betonstuc. Overigens zijn tegels meestal ook duurder om te laten aanbrengen. En het is minder makkelijk te vervangen als je bent uitgekeken op een bepaalde stijl.”

Wat zijn de andere opties voor in de badkamer?

,,Tadelact is een bekend alternatief, omdat het goed tegen vocht kan. Vroeger werd het in badhuizen gebruikt. Er zit een werkje in, waardoor het niet steriel oogt. Het wordt daardoor strak, maar leeft wel. Het is een natuurlijk pleistermateriaal van kalk, oorspronkelijk uit Marokko. Het is waterdicht en is in allerlei kleuren te verkrijgen. Je hoeft het dus niet meer te schilderen. De tadelact geeft ook de kleur aan de muur.

Volledig scherm Tadelact. © vtwonen home guide 2015 Dan heb je nog beton ciré, een betonstuc die ook geschikt is voor natte ruimtes. Je kunt het op de vloer aanbrengen, maar ook op de wanden. Laat je wel goed informeren over de manier van aanbrengen. In het douchegedeelte is het perfect, want je gaat er met een wisser overheen en dat is eigenlijk alles wat er aan onderhoud nodig is.

Verder heb ik dus zelf pandomo, wat ook op de vloer zou kunnen en goed te reinigen is. Het kan in alle kleuren worden gemengd, waardoor je zelf de sfeer kunt bepalen die je er mee wil bereiken. Handig is ook dat het op alle ondergronden is aan te brengen, ook op tegels. Dan zou je die er dus niet af hoeven slopen. Thuis heb ik zelfs kastdeurtjes boven de wc met pandomo bewerkt, waardoor je die deurtjes niet meer ziet. De stuc zelf is direct de afwerklaag.

Je hebt ook nog waterafstotende verf. Houd er rekening mee dat je vaak ook een waterafstotende latex moet gebruiken. Voordeel is dat je de verf, in tegenstelling tot de stucsoorten, makkelijk zelf kunt aanbrengen. En dus gemakkelijker kunt wisselen als je een bepaalde kleur zat bent.”

En waarom zou je voor het ene of het andere moeten gaan, een kwestie van smaak?

,,Ja, dat denk ik wel. Er zijn in ieder geval genoeg mogelijkheden. Er is zelfs behang geschikt voor vochtige ruimtes. Dat kan spatwater aan. Mijn tip zou zijn, als je voor een stucsoort kiest, om dan wel een plint van tegel mee te nemen die je gebruikt als een soort stootrand. Zodat je je muur nooit beschadigt als je bijvoorbeeld gaat stofzuigen.”

Wat betreft tegels heeft Corrien ook nog een tip: denk goed na of je wel natuursteen wil. ,,Misschien is de stenenboer er niet blij mee en er zijn natuurlijk grote verschillen tussen de soorten natuursteen, maar meestal is het poreuzer en dat is echt moeilijker schoonmaken in de badkamer. Keramiek ziet er tegenwoordig bijna net zo goed uit als natuursteen, vind ik, en is wel een stuk praktischer.”

