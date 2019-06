Klus- en woonwinkels draaien topomzet: 'Veel mensen verbouwen’

mooie huizen Deze peperdure villa is ook veilig als de zeespiegel meters stijgt

31 mei Regelmatig speuren we over de grens naar huizen die ons verbazen of inspireren. Waarschijnlijk te duur om zelf ooit in te kunnen wonen. Toch zullen veel Nederlanders op den duur moeten overstappen naar een drijvend huis, als de zeespiegel meters blijft stijgen door de opwarming van de aarde. Wat dacht je dan van deze drijvende villa in Miami.