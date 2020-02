Koen verkoopt zijn huis voor een prikkie, maar je moet het wel zelf ophalen

videoDrie jaar geleden namen Koen en zijn gezin hun intrek in een nieuwbouwwoning in het Belgische Sint-Truiden. Vandaag staat het huis te koop en dat voor nauwelijks 49.500 euro. Een onwaarschijnlijk koopje, al moeten we er wel bij vermelden dat het gaat om een circulair huis om zelf af te breken en elders opnieuw op te bouwen.

,,Toen we deze grond kochten, wisten we dat de bouwvergunning een tijd op zich zou laten wachten en daarom beslisten we om een tijdelijke woning op te trekken. Met de principes van het circulair bouwen in het achterhoofd (zo veel mogelijk hergebruik) kozen we voor een huis dat later gedemonteerd kon worden om het op een andere locatie een tweede leven te geven” vertelt Koen.

Volledig scherm Het huis is volledig te demonteren en elders opnieuw op te bouwen. © RV

Schroeven

De constructie zit daarom bijna uitsluitend met schroeven in elkaar, zonder gebruik van mortel of lijmen. De wanden bestaan uit 22 centimeter dikke en ultralichte isolatieplaten (EPS) en zijn voor de stevigheid zowel binnen als buiten bekleed met OSB-platen. ,,Dat kan allemaal netjes uit elkaar gehaald worden. Zelfs de kliklaminaat is te demonteren. Alleen een deeltje van de gevel is verloren, omdat die bepleisterd is.”

Het huis met een bewoonbare oppervlakte van 143 m² en twee slaapkamers is ruim en comfortabel genoeg om met een gezin in te wonen. ,,Wij hebben er alleszins veel plezier aan beleefd, maar moeten het afbreken om te kunnen starten met de bouw van de woning die we al jaren op het oog hebben sinds we deze grond kochten.”

Het afbreken laat Koen wel over aan de koper. Die mag er vanaf 1 mei mee beginnen. ,,Reken op twee weken werk voor het demonteren en op nog eens vier weken voor de heropbouw. En dat met twee personen.” De prijs van niet eens 50.000 euro is volgens Koen de inspanning wel waard. ,,Zelf kostte de woning ons indertijd zo’n 140.000 euro, dus die 49.500 euro is dus echt wel goedkoop”, aldus Koen die kandidaat-kopers adviseert om vooraf advies in te winnen bij de gemeente om te weten wat er mag en kan.

