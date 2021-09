Kopen Zonder Kijken-stel met enorme wensenlijst belandt in ‘pornopaleis’

Een stel uit Amsterdam met een enorme wensenlijst kreeg een huis in Hilversum met de bijnaam ‘pornopaleis’. Dat was de uitzending van de kijkcijferhit Kopen Zonder Kijken (RTL4) van vanavond in een notendop.

Het concept is voor de trouwe kijker bekend: een jong gezin zoekt een nieuw huis, het liefst jaren 30, in de Randstad op een oververhitte huizenmarkt. Makelaar Alex van Keulen, bouwkundige Bob Sikkes en styliste Roos Reedijk worden ingeschakeld om de klus te klaren.



Deze keer hadden Robin, Francis en peuter Milly hun wensen bedacht op de zogenoemde ‘geeltjes’. Drie slaapkamers, een kwalitatieve vloer, een zolder, openslaande deuren, niet aan de openbare weg en parkeren voor de deur. Locatie: Zaandam (maar liever niet) of alles tussen Amsterdam en Hilversum. Volgens Alex kwam ‘een hele boom op tafel’ en had hij direct door waarom deze mensen niet uit hun appartement waren weg te krijgen.



Het budget van 375.000 euro werd al snel verhoogd naar 4 ton. ,,We hadden hoop dat het zou lukken en zijn heel erg teleurgesteld. Hopelijk brengt de hogere prijs en het laten vervallen van de eis van een station in de buurt, ons verder’’, mokte Robin. Maar aan de barre zoektocht in de bizarre huizenwereld leek geen einde te komen. Tot Alex in Hilversum op een kluswoning stuitte. De badkamer aldaar werd bestempeld als ‘een wasstraat’, maar wel op de gewenste locatie.

Trillen als een rietje

Het stel schrok van de staat van het charmante pand en stond te trillen als een rietje. ,,Wat moet er veel gebeuren! Er is geen raam in de badkamer, het is klein en donker. Niet te doen.’’ De grootte van de tuin stemde hen gelukkig wel blij.



Omdat het Alex was gelukt aan te kopen voor 325.000 euro, bleef er ruimte voor team Bob en Roos over. Natuurlijk kwamen er een nieuwe keuken en badkamer en kreeg de zolder een dakkapel met de nodige isolatie.



Roos ging, op basis van Robins en Francis’ moodboards, helemaal los. Ze tikte bij een grote woonwinkel een ronde, donkerroze bank op de kop en installeerde wat fluorverlichting die het plafond paars kleurde. Ze koos expres voor een ‘organische bank’ van ‘3D velours’ en wilde de hele ruimte benutten. ,,Welkom in het pornopaleis’’, knipoogde ze Bob toe. ,,Even wat extra’s? Colourblocking is your middle name. Ik vind het onherkenbaar! Maar echt, petje af’’, riep hij uit.

‘Koningsbank’

Francis moest met een ‘holy shit, een ronde bank’ even wennen maar was enthousiast over het eindplaatje. Robin vond alles ‘heel vet’ en kon vooral de ‘koningsbank’ en vaste trap naar de zolder waarderen. Het gezin geniet inmiddels volop van het huis en van Hilversum, en een door de dochter van Roos geschonken poppenhuis wordt volop gebruikt door Milly.

