Landelijk woonprotest komt 40 jaar na grootste krakersrel ooit: ‘Hoogste tijd voor actie’

De kraakbeweging zette veertig jaar geleden de woningnood hoog op de politieke agenda door een gewelddadige confrontatie aan te gaan met de overheid. Het reljaar 1980, met onder meer de Vondelstraatrellen en de Kroningsrellen in Amsterdam, kreeg in februari 1981 een slotakkoord met de Nijmeegse Piersonrellen.

Clusterfuck

Decennia later is de kraakbeweging gemarginaliseerd en probeert in plaats daarvan Actiegroep Het Woonprotest de woningnood door landelijk protest terug te krijgen op de politieke agenda. De groep krijgt in haar strijd tegen de wooncrisis steun van zo’n 150 organisaties, waaronder SP Wageningen & Ede, PvdA Nijmegen en Student Alliance Wageningen.

Vanaf deze zaterdag staat deel 1 van de Piersonpodcast online. De podcast staat hierboven of is te beluisteren op Spotify. Op 11 september volgt deel II, een week later komt deel III online om 25 september af te sluiten met deel IV.

In de vierdelige Piersonpodcast van De Gelderlander spreekt journalist en historicus Jasper van Gruijthuijsen met oud-kraker Jan-Frank Gerards (63) over de gewelddadigste krakersrel ooit in Nederland: de Piersonrellen in Nijmegen.

Als je de c’s vervangt door k’s of een sj, dan lijkt de tekst op de website van Het Woonprotest zo uit een kraakkrantje van decennia geleden te komen. ‘Voor wie even niet heeft opgelet: we zitten midden in de grootste woningnood sinds de Tweede Wereldoorlog. De huidige situatie is een grote clusterfuck; huizenprijzen maken ongeveer ieder kwartaal een recordstijging door en er is een zeer dringend tekort aan sociale huurwoningen. Miljoenen mensen ervaren de negatieve gevolgen hiervan’'.