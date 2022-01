Legionellabesmetting werd Patricia (50) bijna fataal: ‘Ik ben ziek geworden van mijn huis’

In een poppig kamertje in Hotel de Emauspoort probeert Van Dijk er weer bovenop te komen. Een legionellabesmetting werd haar een paar weken geleden nog bijna fataal. Nog steeds kampt ze met een fikse longontsteking. ,,Ik begon te hallucineren van de koorts en moest zo spugen. De hoofdpijn was zo verschrikkelijk: ik kon gewoon niet meer kijken.”



Nadat ze een paar keer van assistenten te horen had gekregen dat ze moest uitzieken thuis, ging het echt niet meer. ,,De huisarts was er heilig van overtuigd dat ik corona had.” Maar dat bleek niet het geval. ,,Ik weet niet alles meer, zo erg was ik aan het hallucineren van de koorts”, vertelt Van Dijk. ,,Maar opeens stond er een man aan mijn bed. Hij zei: je gaat dood.” Nog steeds zit haar geheugen vol gaten, maar zeker is wel dat ze die woensdag, vlak voor de jaarwisseling, door hulpverleners naar het ziekenhuis is gebracht. ,,Daar kreeg ik te horen dat ik een heftige longontsteking had.”