Lekkage op zolder door stuifsneeuw: ‘Pas op voor dooi’

Ja, er komen behoorlijk wat telefoontjes binnen, zegt Luuk Drosten van dakdekkersbedrijf Nijmeijer. „Er zijn veel mensen met lekkage. Ik heb alleen maandag al acht telefoontjes gehad. Dat komt door die jachtsneeuw, hè, die waait overal onder.” Poederfijne sneeuw die in de harde wind alle kanten op waait. „Die is zo extreem, die gaat overal tussen zitten.” En wat doet een dakdekker dan met zo’n telefoontje? Niks eigenlijk. „Het is een eenmalige lekkage. Ik vraag meestal, hebt u dit ook als het regent? Meestal is dat niet zo. Dan is er ook geen probleem.”

Volgens verzekeraar Interpolis zijn er tussen zondag en donderdag zo'n 1500 schadeclaims ingediend tegen schade aan huis ontstaan door sneeuw of ijs. De verwachting is dat na het weekend het aantal schademeldingen verder kan toenemen omdat tijdens de dooi meer lekkages ontstaan.

Op de gekste plekken

De sneeuw van de laatste dagen, gecombineerd met de harde wind, maakt vooral bij oudere, minder goed aansluitende pannendaken dat er nu op de gekste plekken sneeuw onder de pannen ligt. Als die gaat smelten, bijvoorbeeld omdat de verwarming op zolder aan staat of omdat de open haard wordt aangestoken, zoekt het water de snelste weg naar beneden. Dat kan naar binnen zijn. „Er is ook niet zoveel aan te doen. Na de dooi, is het weer weg”, zegt Drosten.

Quote Met een laddertje op het dak is voor ons nu ook niet verant­woord Jeroen Ordelmans, DTE Roofing

„Je moet gewoon rustig afwachten, dan droogt het wel weer op. Vochtplekken kan je wegwerken.” Het is lastig maar geen groot probleem. Bovendien kunnen de dakdekkers ook niks. „We kunnen nu toch het dak niet op. Wij moeten ook wachten tot het dooit. Heb je daarna bij een regenbui alsnog opnieuw lekkage, dán is er iets niet goed en moet je bellen.”

Verzekering

Vandaag en morgen vriest het nog behoorlijk. Vooral leidingen in onverwarmde ruimtes als de kelder en de schuur kunnen bevriezen, beaamt Rianne Veerman, verzekeringsexpert bij vergelijkingssite Independer.nl. ,,Misschien komt het dit jaar wel iets minder voor omdat mensen over het algemeen thuis zijn. Eerdere jaren kregen we veel meldingen en vragen als mensen terugkwamen van wintersport. Dan had hun verwarming de hele week uit gestaan.”

Als het huis goed is onderhouden, ben je in principe verzekerd tegen vriesschade via de opstalverzekering, zegt Veerman. ,,De verzekeraar schakelt een expert in die bepaalt of gebrek aan onderhoud een rol heeft gespeeld bij de schade. Als er schade is aan meubilair dankzij de lekkage, moet je de inboedelverzekeraar inschakelen.”

