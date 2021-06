Linkse partijen willen ‘nog vóór formatie’ woningcrisis aanpakken

PvdA, GroenLinks en SP willen niet wachten op een nieuw kabinet om de problemen op de woningmarkt aan te pakken. Dat laten de partijen vanmiddag weten in een gezamenlijke verklaring. Ze eisen een stop op tijdelijke huurcontracten en willen hogere boetes voor huisjesmelkers.

De timing van de verklaring is opvallend, omdat PvdA en GroenLinks op dit moment in de race zijn om te gaan onderhandelen over een nieuw kabinet. De aanpak van de woningcrisis kan niet wachten tot de formatie, laten de twee partijen nu samen met de SP weten.

Het linkse blok stelt dat ‘steeds minder mensen een goede, betaalbare woning kunnen vinden’ en doen daarom vijf voorstellen om zo snel mogelijk in te grijpen op de woningmarkt. ,,De wooncrisis is niet demissionair’’, vindt SP-Kamerlid Sandra Beckerman. ,,Terwijl foute verhuurders schathemeltjerijk worden komen huurders in de knel. Daarom willen wij meer zekerheid, rechten en steun voor huurders en een hardere aanpak van foute verhuurders.’’

Meer steun voor daklozen

De partijen stellen voor om de verkoop van sociale huurwoningen aan banden te leggen: daarvoor dienden zij eerder al een initiatiefwet in. Ze willen ook dat huurders in de vrije sector aanspraak kunnen maken op een huurverlaging als ze krap bij kas zitten.

Verder wil het linkse blok dat er een stop komt op tijdelijke huurcontracten, dat huisjesmelkers hogere boetes krijgen en dat er meer steun komt voor daklozen. ,,Iedereen heeft het recht op een goede, betaalbare woning’’, vindt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer.

Knot: ‘Meer nieuwbouw’

PvdA, GroenLinks en SP hebben samen 26 van de 150 zetels in de Tweede Kamer. Voor de verkiezingen van 17 maart waren dat nog 37 zetels. Of de plannen nu op een meerderheid kunnen rekenen, is onbekend.

Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, uitte eerder deze week in de Kamer grote zorgen over de woningmarkt. ,,De woningmarkt is duidelijk oververhit en dreigt zelfs vast te lopen’’, zei hij. ,,Voor een deel van de bevolking wordt het steeds moeilijker om een huis te kopen of te huren.’’ Volgens Knot moet de kabinetsformatie worden aangegrepen om de problemen op de woningmarkt structureel aan te pakken. Hij pleit voor fors meer nieuwbouw en een verdere verlaging van de hypotheekrenteaftrek.