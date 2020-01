‘Loden leidingen vervangen begint bij keukenkraan’

Utrecht en Rotterdam gaan een grootscheepse controle uitvoeren bij gemeentelijke gebouwen om vast te stellen of er sprake is van loden waterleidingen. Water uit loden leidingen kan schadelijk zijn voor de gezondheid, in het bijzonder voor zwangere vrouwen, baby’s en jonge kinderen.

Voor de installateurskoepel Techniek Nederland is het probleem niet nieuw. ,,Installateurs adviseren hun klanten al jarenlang om loden leidingen te vervangen’’, zegt voorzitter Doekle Terpstra. ,,Het gezondheidsrisico is groot, maar woningeigenaren hikken vaak aan tegen de kosten van nieuwe leidingen.’’

Quote Het gezond­heids­ri­si­co is groot, maar woningeige­na­ren hikken vaak aan tegen de kosten Doekle Terpstra, Techniek Nederland

Flessen water

Naar schatting zijn in Nederland in zo’n 100.000 tot 200.000 oude woningen de loden leidingen nooit vervangen. In deze leidingen kunnen kleine looddeeltjes loslaten en zo in het drinkwater komen. In november luidde de Gezondheidsraad de noodklok en drong aan op het zo snel mogelijk saneren van de loden leidingen. In afwachting daarvan adviseerde de raad bewoners van oude huizen flessenwater te gebruiken voor zwangere vrouwen, zuigelingen die flesvoeding krijgen en jonge kinderen.