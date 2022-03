Maak het tuinterras schoon en klaar voor de lente

Het terras is een leefruimte, vindt Mark. ,,Wij hebben met onze meiden thuis al een picknick op het terras gehouden in het zonnetje. Het was wel fijn om van tevoren alles goed op te ruimen en schoon te maken, want in de winter wordt alles grauw en door de stormen lag overal troep. Gelukkig komen de voorjaarsbloeiers al omhoog.”

Wat zijn slimme dingen om aan te pakken?

,,Haal het terras eens helemaal leeg, pak een bezem en veeg alles goed schoon. Je kunt eventueel wat warm water en groene zeep gebruiken, dan verwijder je ook een deel van de groene aanslag. Neem ook meteen de tuinmeubels mee. Misschien kriebelt het al wel om in sommige bloempotten al wat violen te stoppen of andere bloemen. Ik zou nog even de weersverwachting goed in de gaten houden, want het kan nog gaan vriezen, dus eigenlijk is het er iets te vroeg voor.”

Wil je tips bij het inrichten van het tuinterras? Kijk dan voor meer informatie bij vtwonen. Omdat het nog zo koud is, adviseert Mark om ook wat voor de vogels te doen. ,,Het is nog steeds wel fijn voor ze als ze wat extra voer krijgen. Je kunt ook het nestkastje schoonmaken. In de winter is die waarschijnlijk als schuilplaats gebruikt. Het oude nest kan eruit en je kunt het helemaal schoonmaken, al is dat niet per se nodig als er alleen wat droge dingen in liggen. Het gaat er vooral om dat er geen parasieten of ander ongedierte in de nestkasten zitten.”

Veel mensen zullen ook de hogedrukspuit ter hand nemen.

,,Ja, ik leef in een boerendorp en zou dat niet snel doen. De hogedrukspuit is zo krachtig, dat die ook de tegels of meubels kan beschadigen. Maar mensen moeten het zelf weten natuurlijk, ik kan me best voorstellen dat je het terras mooi schoon krijgt. Persoonlijk vind ik dat een beetje groene aanslag erbij hoort.”

Hoe kun je zorgen voor leuke aankleding op het terras?

,,Er is van alles verkrijgbaar bij tuinwinkels. Denk er bijvoorbeeld eens aan om een kleed te kopen dat bedoeld is voor buiten. Dat maakt het meteen huiselijk en gezellig op het terras. Wij hebben lampen die op batterijen werken opgehangen. Het is maar net wat je leuk vindt. Sommige mensen hebben een loungeset met kussens. Sowieso kan ik van harte aanbevelen om de komende weken frisse bloemen in bakken en potten te planten.”

Volledig scherm Creëer een loungeset op je terras. © vtwonen

Is het al tijd om met de moestuin of kruidenbakken aan de slag te gaan?

,,Zeker. Wij hebben een krat in de schuur staan met wat potten waarin al is gezaaid. Die moeten we af en toe water geven. Begin maar vast te rommelen met het een en ander als je bakken op het terras hebt staan. Misschien heb je wel nieuwe potgrond nodig. Volg verder vooral de instructies die op de zakjes met zaad staan. Betrek eventueel de kinderen bij het proces, die vinden het geweldig om kruiden of planten te herkennen. Ze leren heel snel.”

