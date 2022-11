Maken we de wc en badkamer vaak genoeg schoon? ‘Zo snel als ik het vertel, zo snel is het ook gedaan’

Schoonmaaktip van de weekHet huis kan eens in de zoveel tijd wel een grote beurt gebruiken. Schoonmaakexpert Marja Middeldorp helpt daarom alledaagse problemen op te lossen. Deze week neemt ze een onderzoek over hoe vaak we de wc en badkamer schoonmaken onder de loep.

Hoe vaak maken Nederlanders hun badkamer, doucheputje en toilet schoon? Daar heeft onderzoeksbureau Markteffect, in opdracht van Saniweb, onderzoek naar gedaan. Het ondervroeg ruim 1500 respondenten. Samen met Marja nemen we de vier opvallendste uitkomsten door.

1. 77 procent van de Nederlanders maakt het toilet eens of meerdere keren per week schoon

,,Dat vind ik best een hoog percentage. Hoe vaak je het zou moeten doen, hangt ook af van met hoeveel mensen je in een huis woont. Ik doe het iedere dag. Mijn moeder had vroeger een kapsalon. Dan wil je natuurlijk met je schone krullen ook op een schone wc zitten. Ik zou niet anders weten, ik doe het iedere dag even. Tegenwoordig kun je het doen met afbreekbare, milieuvriendelijke doekjes, hoe simpel kan het zijn? Beetje allesreiniger, hupsakee, even de bril, de deksel en het fonteintje afnemen, het papiertje in de plee, doortrekken en klaar. Zo snel als ik het vertel, zo snel is het ook gedaan. Maar alléén als je ervoor zorgt dat er niet te veel rommel in je toilet staat, van al die prulletjes.”



Volledig scherm Marja Middeldorp. © Joost Hoving Komt er geen chloor aan te pas bij de Haagse schoonmaakgoeroe? ,,Ik was vroeger een absolute chloorchick. Maar mijn moeder zei altijd: jij spuit een beetje chloor en dan heb je het gevoel dat het schoon is. Wat natuurlijk niet zo is. Tegenwoordig staat chloor achter in de kast met schoonmaakmiddelen. Je hoeft het helemaal niet te gebruiken als je iedere dag even de wc schoonmaakt.”

2. 26 procent van de Nederlanders vervangt minder dan één keer per jaar de toiletborstel

,,Ook dit is weer afhankelijk van uit hoeveel mensen je gezin bestaat. En er zit natuurlijk een verschil in of je een goedkope borstel van hard plastic van vijf eurootjes hebt of een echt goede borstel hebt. Je borstel is nog goed te gebruiken als de haren niet versleten zijn en nog veerkracht hebben. Wat ik soms ook doe, is de borstel 's avonds voor het slapen gaan in het water in de wc-pot zetten. ‘s Ochtends is-ie dan schoon. En hoe minder chloor je gebruikt, hoe langer je wc-borstel zal leven. En in het algemeen zou ik zeggen: kijk naar je borstel alsof het de haren op je hoofd zijn. Je ziet in de spiegel zelf wanneer het tijd is om naar de kapper te gaan.”



Quote Ik zorg ook voor niet te veel troep op de wastafel. Die is vrij van spraytjes, flesjes en gedoetjes Marja Middeldorp

En dan nog even een boodschap over de grote boodschap. ,,Koning, keizer, admiraal. Poepen doen ze allemaal. Leg eerst even een wc-papiertje in de pot, dan valt de boodschap daarop en neemt-ie 'm mee. Je hebt dan minder strepen, dáár wordt de borstel vies van.”

3. 43 procent van de Nederlanders maakt de badkamer eens per week schoon

,,Dat vind ik écht te weinig. Je hebt natuurlijk schoonmaken en schoonmaken. Er zijn mensen die zeggen: ‘ja, maar dan maak ik het eens per week helemaal goed schoon.’ Kan, maar ik maak in ieder geval iedere dag de kraan, de spiegel en de wastafel schoon. Ik zorg ook voor niet te veel troep op de wastafel. Die is vrij van spraytjes, flesjes en gedoetjes. En voor de douche gebruik ik elke dag zo'n rubberen veger, een trekker. Met zes zwaaien is je douche droog. Dat doe ik ook bij de spiegel.”



Ze vervolgt: ,,En wat betreft de tegels of de vloer: als je eerlijk bent met jezelf, dan zie je vanzelf wanneer het tijd is om de tegels te ontkalken of de vloer te doen. Verder valt of staat alles met of je iedere dag een beetje doet. Doe je dat niet, wordt het snel vies en smoezelig.”

4. 20 procent van de Nederlanders maakt één keer per maand het doucheputje schoon, 15 procent doet dit meerdere keren per week

,,Dat vind ik braaf. Als je je scheert of onthaart, of je haar valt uit, dan moet je wat vaker het putje eruit klikken en schoonmaken. Want door die haren blijft het zeep en het vuil hangen en raakt-ie op een gegeven moment verstopt. Dat merk je vanzelf: als je tot aan je enkels in het water staat, dan ben je een weekje te laat.”



Meer weten over het schoonmaken van de badkamer? vtwonen heeft een uitgebreid stappenplan gemaakt.

Marja wil, los van het onderzoek, nog één ding kwijt. ,,Het badkamermatje. Ik ben daar allergisch voor, vreselijk. Ik leg zelf altijd een witte, schone handdoek op de grond. Altijd wit, want dan zie je of-ie vuil is. In zo'n matje gaan bacteriën en allerlei ellende zitten, je kunt er voetschimmel van oplopen. Dat gebeurt zo, en je komt er niet makkelijk vanaf. Wil je jubelende teentjes, was dan je badmatje wat vaker!”

Bekijk hieronder meer schoonmaaktips:

