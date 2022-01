Marchiano (22) moet alsnog ouderlijk huis uit na overlijden moeder, maar krijgt wél andere woning

Nieuwe wet geeft Kelly meer tijd om te verhuizen na dood moeder: ‘Krijg tijd om te kunnen rouwen’

Aanvankelijk moest ze in maart 2022 haar ouderlijk huis verlaten, maar vanwege nieuwe wetgeving krijgt Kelly van Toor twee jaar de tijd om op zoek te gaan naar een andere woning. Dat geeft de 30-jarige Schiedamse de ruimte om te kunnen rouwen en haar leven opnieuw in te richten nadat haar moeder in september overleed en zij wees werd.

