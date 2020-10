Markant huis van onlangs overleden Maarten Biesheuvel trekt online veel bekijks

Biesheuvel gold als een verhalenverteller pur sang. Tientallen bundels met korte verhalen van zijn hand zijn er verschenen. Zijn veelal absurdistische en hilarische verhalen schreef Biesheuvel vaak in zijn Sunny Home. Het leven van de schrijver was echter allesbehalve zonnig te noemen. Hij was manisch depressief en verbleef geregeld in psychiatrische instellingen. Zijn absurdistische en grappige verhalen hebben dan ook vaak een angstige en sombere kant. Biesheuvel noemde zichzelf liever krankzinnig dan gek, zei hij tegen EenVandaag over zijn ziekte. ,,Gek vind ik zo'n dom woord, krankzinnig is veel beter: lijdende aan zijn zinnen.”



In NRC zei Biesheuvel over het huis: ‘Omdat mijn kamer op het noorden ligt en er voor het huis hoge bomen staan is het overdag gewoon schemerachtig. Het is een kamer waar ik me heel wel in voel, ik heb van mijn leven vijf kamers gehad en dit is de kamer waarin ik me het gelukkigste voel.’