Marktplaats: aanbod van én interesse in tweedehands airco’s in juli gekelderd

De handel in tweedehands mobiele airco’s stond in juni nog in volle bloei, maar is in de maand daarna vrijwel letterlijk ‘weggeregend’. Niet alleen werden er op Marktplaats bijna de helft minder apparaten aangeboden, de interesse erin daalde zelfs met driekwart, meldt de doorverkoopsite.

Op een advertentie voor een mobiele airco op Marktplaats klikte in juli gemiddeld 3,4 keer iemand door. Dat waren een maand eerder nog 5,9 kliks per advertentie - een daling van bijna driekwart. Met andere woorden: Nederlanders gaan pas op zoek naar een airco als het écht warm wordt.

Sterker nog, veel Nederlanders houden het nog wel een paar warme dagen vol voordat ze op zoek gaan, blijkt uit de landelijke zoekstatistieken van Marktplaats. Vrijdag 9 juni en het daarop volgende weekend waren al warm, maar pas toen het kwik op maandag nóg een keer richting de dertig graden ging, noteerde de verkoopsite het hoogste aantal zoekopdrachten naar mobiele airco’s van de hele maand: meer dan 100.000.

Wie in juli wél vertrouwen had in een warm slotakkoord van de zomer, en dus alvast op zoek ging naar een airco, had zoals gezegd ook beduidend minder keus: het aanbod daalde van bijna 100.000 naar net aan 30.000.

Volgens Marktplaats is dat grote verschil inderdaad te wijten aan het weer, dat een stuk minder rooskleurig was in juli dan in juni. Waar er slechts één tropische dag werd gemeten in juli, was juni volgens het KNMI de meest warme junimaand sinds 1901.

‘Nu ook vaker barbies gezocht’

,,Het slechte weer dat achter ons lag in de maand juli triggert een daling in vraag en aanbod van airco’s”, zegt Alesandra Vidanovski van Marktplaats. ,,Marktplaats fungeert vaak als ‘spiegel’ van de maatschappij. Ontwikkelingen in het land zien we terug in gebruikersgedrag op het platform. Dat geldt ook voor de op dit moment populaire film Barbie, waardoor er vaker werd gezocht naar barbies op Marktplaats.”

Alleen in Groningen en Friesland bleef de (relatief kleine) markt voor tweedehands airco’s nog enigszins overeind, met een daling van het aantal advertenties van ruim een kwart, en een ruime halvering van de interesse.

In de top tien van gemeenten waar vorige maand relatief de meeste mensen in airco’s geïnteresseerd waren, staan veel plaatsen in het zuiden en oosten van het land, waar het traditioneel ‘s zomers warmer is. Na Stein, in Limburg, volgen onder meer Eindhoven, Doesburg en Almelo.