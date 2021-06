Mauk is helemaal blij met haar tuin: ‘Ik voel me een enorme geluksvogel, het is echt mijn lustoord’

,,Als ik hier ben, lijkt de tijd even stil te staan. Ik heb een drukke baan, maar dat kan ik dan helemaal vergeten, achter me laten. Het is – zeker in tijden van deze pandemie – een uitvlucht geweest. Ik beleef de seizoenen hier nog intenser, wat ik heel fijn vind. Ik hield al wel van tuinieren, maar wist er eigenlijk niet zoveel van. Er is een wereld voor me opengegaan. Ik heb het allemaal opnieuw ontdekt.”