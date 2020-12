Meer huizen in de verkoop, ‘korting’ op vrijstaande woningen

In de maand oktober zijn fors meer woningen verkocht en de intentie om huizen in de verkoop te zetten groeide in november verder. Ondertussen worden vrijstaande woningen voor minder dan de vraagprijs verkocht, maar het algemene beeld op de woningmarkt blijft: grote krapte, stijgende prijzen.

Er werden in oktober 8 procent meer huizen verkocht dan in de maand ervoor en ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar is sprake van een toename van maar liefst 17 procent, zo blijkt uit een data-analyse van Ortec Finance in een maandrapport.

De huizenprijzen blijven stijgen in Nederland. De laatste maanden tussen de 7 en 11 procent in vergelijking met vorig jaar, afhankelijk van de regio. Het viel woningmarktonderzoekers van Calcasa al op dat de prijzen met name buiten de randstad hard omhoog gaan, met Groningen als uitschieter. Huizen in Groningen en Friesland staan kort te koop en worden het vaakst overboden. Ortec voegt eraan toe dat met name rijtjeshuizen fors duurder worden, met bijna 10 procent op jaarbasis.

Vrijstaande huizen

De vrijstaande woningen in Nederland kennen een gemiddelde verkoopprijs die lager is dan de vraagprijs. Interessant is dat de ‘kortingen’ op vraagprijzen vooral in de randstad fors zijn, terwijl de prijzen van de vrijstaande woningen daar niet onder druk staan. Het lijkt er volgens Ortec op dat de vraagprijs hoger ingezet wordt dan de marktwaarde. Op bijna alle vraagprijzen van vrijstaande woningen wordt korting gegeven, waardoor kopers dus iets te onderhandelen hebben.

Misschien wel mede dankzij de berichten over stijgende huizenprijzen, neemt de bereidheid om de eigen woning in de verkoop te zetten toe, zo constateert Funda na onderzoek onder bezoekers. Ondertussen doen kopers concessies op de prijs en op de ruimte omdat het aanbod nog steeds zo laag is ten opzichte van de vraag, concludeert de huizensite. ,,Hoewel de verkoopintentie voor het eerst in maanden omhoog lijkt te gaan, blijft de markt zeer krap", zegt Funda-directeur Quintin Schevernels in een persbericht. ,,We hebben dat verder uitgezocht, weinig kopers denken dat ze in deze markt kans van slagen hebben.”

Concessies

Concurrentie speelt hierbij de grootste rol, vooral onder starters en consumenten met een budget tot 400.000 euro. Die concurrentie neemt ook echt toe, merkt Schevernels op: ,,Er zijn op ons platform steeds meer reacties per te koop staande woning. Dat houdt kopers echter niet tegen, omdat de behoefte aan een nieuwe woning te groot is. Wel doet men meer concessies. Dat betekent dus eigenlijk dat de meeste consumenten in deze markt een ander huis vinden dan ze oorspronkelijk zoeken”, stelt Schevernels.

Na een maandenlange daling van de verkoopindex gaat dat cijfer nu omhoog, wat ertoe kan leiden dat er wat meer aanbod beschikbaar kan komen. Maar volgens Funda is het nog te vroeg om te zeggen of dat gaat leiden tot meer afkoeling op de woningmarkt: meer aanbod en lagere prijzen.

Bron: Independer hypotheek berekenen tool