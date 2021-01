Meisje met de parel verovert Nederlandse huiskamers: ‘Niet voor niets een meesterwerk’

VIDEO Kopen Zonder Kij­ken-stel stomver­baasd na aankoop woning: ‘De muren brokkelen af’

8 december Eén grote ellende. Zo noemden Alex en Pien de woning die voor hen werd aangekocht in het RTL4-programma Kopen Zonder Kijken, dat gisteravond voor het oog van 1.612.000 kijkers werd uitgezonden. Het stel, dat samen zoontje Nolan heeft, wenste een instapklare eengezinswoning in Nijmegen. Ze kwamen terecht in een pand waar werkelijk alles aan moest gebeuren.