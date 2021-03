Met deze kleuren kun je blauw goed combineren

Wat is jouw favoriete kleur? Grote kans dat je antwoord blauw is. Die kleur geeft ons een gevoel van ontspanning omdat we het, volgens AkzoNobel’s Global Aesthetic Center die jaarlijks onderzoek doet naar kleurtrends, associëren met aarde, natuur en spiritualiteit. Blauw is zelfs van levensbelang: onze ogen bezitten een speciale receptor die blauw licht waarneemt. En dat zet ons dag- nachtritme weer in werking.

Misschien is blauw daarom wel - in wisselende schakeringen - een constante kleurfactor in de interieurwereld. Welke blauwschakering je dit jaar in huis mag halen en hoe je blauw in huis toepast, doen twee stylistes met een voorliefde voor blauw voor je uit de doeken.

Alle kanten op

Volledig scherm © Theo-Bert Pot ,,Donkerblauw is, samen met groen, een kleur die eigenlijk altijd wel mode is”, beaamt Theo-Bert Pot, stylist en presentator van tv-programma BinnensteBuiten. ,,Wat je nu echter ziet is dat het klassieke donkerblauw als trendkleur opschuift richting een helderder variant die een beetje naar paars neigt. Dat komt weer voort uit de lilatrend van dit moment.



Blauw is een koele kleur, maar combineert daarom juist geweldig met warme aardse en neutrale tinten, wat het frisheid én stevigheid geeft. Combineer je het met goud, dat is het resultaat krachtig en chic. Hard blauw combineert ook geweldig met de huidige vergrijsde trendkleuren. Kortom, met blauw kan je veel kanten uit en dat maakt het zo’n publiekslieveling.”

Dat blauw een evergreen is, zegt ook stylist Saskia van ’t Veld van Studio SparQ. De kleur loopt zelfs als een ‘blauwe draad’ door haar werk heen. ,,Felgekleurde accenten als roze en oranje komen prachtig uit tegen donkerblauw. Combineer donkerblauw bijvoorbeeld met roze en vervang het saaie elektriciteitssnoer van je lamp eens door een felle kleur. Het donkerblauw geeft een prettig contrast: het laat andere kleuren knallen, maar is niet zo hard als zwart.”

Struikelblok

Volledig scherm © Flexa Dat klinkt allemaal erg aantrekkelijk, maar toch is het aanbrengen van kleuraccenten in huis voor veel mensen een struikelblok, zelfs al is het ontspannend donkerblauw. Theo-Bert Pot geeft een praktische, laagdrempelige tip om daar toch eens mee aan de slag te gaan. ,,Wil je kleur toevoegen, maar heb je geen zin om meteen een heel weekend op de schilderstrap te staan, verf dan eens een kleurvlak op de muur, of behang een deel van een muur met een behangpaneel, bijvoorbeeld van behangmerk Arte. Of experimenteer eens met drie tinten blauw: op een muur, op een kastje ervoor en met wat accessoires erop. Met zo’n tafereel of kleurvlak hoef je niet meteen je hele huis op zijn kop te zetten, maar voeg je wel pit aan een ruimte toe.”

Kan blauw dan helemaal niets verkeerd doen? Dat is niet helemaal waar. Blauw is een koele kleur die een warme tegenhanger nodig heeft, gecombineerd met wit of rood kan er onbedoeld een nautische sfeer in huis ontstaan. Saskia van ’t Veld: ,,Wil je wel de frisheid van blauw in huis, maar niet het gevoel dat je een kapitein zonder schip bent, dan kies je liever voor een vergrijsde tint blauw gecombineerd met wit en blond hout.”

Wil je meer lezen over de symboliek en geschiedenis van bijvoorbeeld de beroemdste blauwschakeringen? Dan is het boek ‘Het geheime leven van kleuren’ van Kassia St. Clair een aanrader. Voor meer inspiratie kun je ook binnenkijken bij dit huis in Edinburgh.