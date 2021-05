Met deze meubels zit je buiten ook goed

video Drie uur nadat Michel de sleutel van zijn nieuwe huis krijgt, waait het dak eraf

4 mei Nog maar drie uur had Michel Bons (33) vandaag de sleutel van zijn nieuwe koophuis in Zuidland, toen het zolderdak eraf waaide. ,,Ik hoorde een grote klap en zag dat m’n platte dak eraf was geslagen. Alles binnen is nu kletsnat.’’