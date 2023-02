Met deze tips bespaar je een hoop geld en heb je ook nog eens lekker zachte handdoeken

Een mailtje van een lezer. ‘Hallo Marja, een vraagje! Wij hebben onze droger de deur uitgedaan, omdat hij veel energie gebruikte en niet meer nodig was voor ons. Maar mijn handdoeken werden helaas steeds harder, doordat ze niet meer in de droger gingen. Heb jij een oplossing voor ons probleem?’

Marja: ,,Dit verhaal hoor ik vaker. Mensen willen besparen en doen de droger weg. Ook mijn moeder heeft de droger de deur uit gedaan, al was dat al voordat iedereen ging besparen. Ze vond dat er heel veel vezels, stof en materiaal van de kleren mee los kwam. ‘De lakentjes slijten drie keer zo snel als wanneer ik ze zonder droger droog’, zei ze. Ik droog wel eens mijn handen bij mijn moeder en dat doe ik daar met hele zachte handdoeken. Dus voor deze tip heb ik mijn moeder gebeld, dat vindt ze leuk!”

Handdoeken in een verfbad

Met haar moeder Liny van Oyen maakte Marja jarenlang het succesvolle tv-programma Hoe schoon is jouw huis, dus Marja's moeder weet wel waar ze het over heeft. ,,Ze zei: het hangt ook af van de kwaliteit van de handdoeken. Het maakt uit of je er een van één euro of één van 17 euro koopt. Er zit ook verschil in dikte en in het soort katoen, et cetera. Wij gebruiken allebei witte handdoeken. Je ziet sneller of ze vies zijn en je kunt ze op hogere temperaturen wassen, waardoor meer bacteriën sneuvelen. Gekleurde handdoeken hebben in een verfbad gelegen. Ze drogen je minder goed af, waardoor ze zelf ook moeilijker drogen.

Het harder worden van handdoeken tegengaan begint met een blik op de wasmachine, zegt Marja. ,,Doe de trommel open en kijk eens onder de rubbers. Is het schoon? Soms ligt er een blubberlaagje. Maak er een gewoonte van om je wasmachine af en toe even te reinigen. Ik gebruik zelf wasmachinereiniger. Dat is goed voor het behoud van je wasmachine en reinigt ook goed. Er zijn allerlei middeltjes en manieren om je wasmachine schoon te maken, zoals met vaatwastabletten, maar voor mij werkt dit, ik voel me er prettig bij. Het is hier speciaal voor gemaakt.”

Zo, je wasmachientje is schoon. ,,Daar hoef je niet meer over na te denken. Dan gaan de handdoeken in de was. In het laatje doe ik zeeppoeder. Ik gebruik altijd zeeppoeder, dat is goed af te meten. We gebruiken namelijk veel te veel zeep. Doe er een derde in van wat je normaal zou doen, en vul twee derde met gewoon keukenazijn. Die combinatie zorgt voor een prachtig mooi wasresultaat. Als je naar je draaiende wasmachine kijkt, lijkt het net slagroom, zo lekker schuimt het. Wasverzachter is niet nodig, want azijn heeft een verzachtende, neutraliserende werking.”

Gebruik een hygrometer

Is je was klaar, dan komen je handdoeken lekker fris ruikend uit de machine. ,,Hang ze op een plek waar het niet al te vochtig is, zodat ze binnen een dag drogen. Gebruik een hygrometer om te kijken hoe het met het vochtgehalte in die kamer zit. Als de handdoeken droog zijn, kun je ze goed gladstrijken en opvouwen of meteen in de badkamer leggen. Je zult merken dat je handdoeken een stuk zachter zijn en je bespaart een hoop geld op wasmiddel, wasverzachter, op de droger en de energie, en je wasmachine gaat langer mee.”

Als je handdoeken een jaar of tien oud zijn, bestaat de kans dat ze niet meer zacht worden, zegt de Haagse schoonmaakexpert. ,,Dan is het wel klaar en zijn ze aan vervanging toe. Alhoewel, je hebt dan wel direct een bodyscrub bij het afdrogen. Elk nadeel heeft z’n voordeel. Maar als je toch wil dat dat voordeel je voordeel wordt, koop dan witte handdoeken.”

