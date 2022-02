Met een dekbedovertrek en slaolie haal je stof weg op moeilijk bereikbare plekken

schoonmaaktip van de weekHet huis kan eens in de zoveel tijd wel een grote beurt gebruiken. Schoonmaakexpert Marja Middeldorp helpt daarom alledaagse problemen op te lossen. Deze week: stof weghalen op moeilijke plekjes rond de kast of in het stopcontact.

Het is stoffig onder en rond de kast. Met de stofzuiger kom je er niet goed bij. Herkenbaar probleem? Wel voor Marja, die natuurlijk zelf geen hoekje of gaatje in huis ‘vies’ laat worden. ,,Op sommige plekken kom je er moeilijk bij. Daar moet je zo'n één of twee keer per jaar even goed je best voor doen. Dat is belangrijk omdat hout poriën heeft en kan uitdrogen. Om het hout te verzorgen zet ik ook altijd een ovenschaal water onder de kast. Dan wordt het hout niet zo droog en gaat het niet scheuren.”

Daarnaast denkt Marja aan haar kleindochter. ,,Ik ben net oma geworden en wil dat die kleine zorgeloos over de grond kan kruipen, ook als hij speelgoed of knuffels onder de kast laat rollen en wil terugpakken mag het niet te smerig zijn. Oftewel, er zijn meerdere redenen om de boel eens goed onder handen te nemen en dat heb ik onlangs weer gedaan.”

Een oud dekbedovertrek of radiatorborstel

,,Mijn servieskast staat op poten en iets van de muur af, zodat hij kan luchten. Aan de achterkant van de kast blijft daardoor wel veel stof pakken. Om dat schoon te maken, gebruik ik een oud dekbedovertrek. Dat knip ik één keer door en rol ik op. Vervolgens kun je met een huisgenoot dat opgerolde laken aan weerszijden van de kast vastpakken. Vervolgens schuur je het heen en weer van boven naar beneden, alsof je je rug droogmaakt na het douchen. Zó leuk om te zien hoeveel stof eraan vastzit. Dan weet je dat je het niet voor niets doet!”



Als ander nuttig hulpstuk noemt Marja de radiatorborstel. ,,En anders een plumeau. Daarmee haal je het stof onder de kast vandaan. En daarna goed stofzuigen eromheen natuurlijk.”

Volledig scherm Marja Middeldorp. © Joost Hoving

Om nog even terug te komen op dat speelgoed en die knuffels: ,,Het kan natuurlijk dat zo'n knuffel toch erg vies is geworden. Ze worden immers overal mee naartoe gesleept. In de was doen vinden kinderen meestal niet zo fijn, want dan gaat de vertrouwde geur verloren. Als je hem toch schoon wil hebben, kun je hem in een plastic zak doen en een tijdje in de vriezer leggen. Zo gaan de bacteriën dood, en houdt het pluche beestje de vertrouwde geur. Even uitkloppen en het is weer fris. Slim, toch?”

Stopcontacten onder het stof: slaolie

,,Als je toch bezig bent met deze klus, neem dan ook de stopcontacten in de woonkamer even mee. Ten minste als je ziet dat ze stoffig zijn natuurlijk. Ik doop een wattenstaafje heel licht in slaolie en haal het vet en viezigheid voorzichtig weg met het wattenstaafje. Dat is niet zo nat als water, om te voorkomen dat je jezelf elektrocuteert. Het heeft alleen maar de touch nodig van wat olie om eraan te blijven kleven. Een leuk doordeweeks klusje, dacht ik zo!”

Wil je ook een vraag stellen aan Marja Middeldorp? Stuur een e-mail naar dit adres (wonen@dpgmedia.nl) met je naam erbij.