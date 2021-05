‘Met kunststof tegels op het balkon, hoef je bijna niet meer te poetsen’

Dan de relingen. ,,Die heb je in allerlei soorten en maten”, zegt Marja. ,,Geverfd, aluminium, glas... hoe dan ook kan ik mijn beroemde magere sopje van harte aanbevelen als je last hebt van roet of andere stoffen die buiten rondwaaien. Oftewel: een emmer lauwwarm water, allesreiniger en een klein scheutje ammonia. Als je last hebt van de geur, dan heb je te veel gebruikt of heb je het water er pas aan het einde bij gedaan. Nee, doe nou éérst het water in de emmer en dan pas de middelen!”



Met dat sopje maak je de spijlen schoon. ,,Ik heb nog een goede truc voor als je wil voorkomen dat de onderburen last krijgen van jouw poetswoede. Vul een plantenspray met het sopje en hang een oud laken aan de buitenkant van de reling. Vervolgens spray je de spijlen in met het sopje. Dat oude laken wordt vochtig. Dat trek je als je klaar bent van boven naar beneden, waardoor je al het vuil meeneemt aan de buitenkant. Toch fijn dat je ook rekening houdt met de onderburen.”