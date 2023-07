Met tennissokken de luxaflex onder handen nemen: ‘Een karweitje waar je niet aan ontkomt’

‘In de keuken heb ik luxaflex, taupekleurig en van aluminium, en deze zijn vies’, mailt lezer Ella. ‘Hoe maak ik deze het gemakkelijkst schoon en waarmee?’ Een herkenbaar probleem, zegt Marja. ,,Zeker in de zomer krijg je meer stof, omdat je veel buiten bent, de deuren open hebt. Dan komt er nou eenmaal meer viezigheid naar binnen.’’

,,Mijn moeder was gek op luxaflex’’, zegt Marja. ,,Toen waren ze nog erg hip. Het prettige - zeker in de tijd - is dat ze de zon meer buiten houden. En nog steeds zie je het dus veel. Maar bij mij zie je ze niet meer, echt niet. Nee, want ik vind het zelf lastig om schoon te maken. Gisteren heb ik nog even met mijn moeder gebeld en die zei: ‘Ach, welnee. Dat valt allemaal wel mee’. Dus, aan de slag!”

Hoe maak je luxaflex schoon?

,,Om ze goed schoon te houden, is het zaak dat je ze ongeveer één keer in de week even afstoft’’, zegt Marja. ,,Dat doe je door ze eerst helemaal dicht te draaien en daar overheen te gaan met een doekje of plumeau.’’ Dan doe je uiteraard de andere kant - de holle kant van de luxaflex. ,,Zorg dat je het niet te hard doet, want dan knik of beschadig je de luxaflex.’’

Maar, Marja weet ook dat stof kan vastplakken. ,,Door alle handelingen in huis, het koken, het weer, de vochtigheid. Dan is afstoffen niet (meer) voldoende en kun je ze het beste even grondiger schoonmaken.’’ Een karweitje, aldus Marja, waar je niet aan ontkomt. ,,Dat hoort er nou eenmaal bij.’’

,,Voor het schoonmaken vul ik mijn emmer voor de helft met lauwwarm water en doe daar een beetje huishoudazijn bij - keukenazijn die je ook door de salade doet. Een klokje of een grotere klok, over de hoeveelheid hoeven we in dit geval niet zo moeilijk te doen. Ik pak een tennissok, die maak ik nat, wring ik uit en doe ik om mijn hand als een soort kikker. Dan ga ik over elk blad heen. De andere sok gebruik ik vervolgens om het droog te maken.’’

Allesreini­ger bevat zeep. Als je dat niet goed droog maakt, wordt alles dof. Dat willen we niet

Gebruik géén allesreiniger. ,,Dat bevat zeep. En als dat niet goed droog maakt, wordt alles dof. Dat willen we niet. Lauwwarm water en azijn.’’ En het hoeft geen oud paar sokken te zijn, benadrukt Marja. ,,Want ze gaan daarna gewoon in de was.’’ Het touwtje van de luxaflex kun je even met de stoffer schoonvegen, maar niet met water. ,,Daar wordt het alleen maar groezelig van’’, zegt Marja.

Houten lamellen schoonmaken

Ook populair tegenwoordig: dikkere, houten lamellen. ,,Als ze niet geverfd zijn, zitten er nerven in. Daarom kun je ze beter niet schoonmaken met water of zuurhoudende middelen.’’ Afstoffen kan met een sok, maar ook met een zacht borsteltje die meestal bij de stofzuiger zit, zegt Marja. Voor geverfde lamellen kun je hetzelfde sopje gebruiken als met de luxaflex: lauwwarm water en een beetje huishoudazijn. ,,Azijn houdt de verf lekker hard.’’

Dan nog een bonus schoonmaaktip voor stoffen plisségordijnen die je omlaag en omhoog kunt schuiven. ,,Die zou ik in bad doen, met wat lauw water en waspoeder. Eventueel kun je vliegenpoepjes nog wat extra aanzetten met een papje met wasmiddel. Maar ga niet met chloor, zuur en dat soort middelen aan de slag. Spoel het even na met de douchekop en hang ze meteen weer voor het raam. Dan droogt het mooi en glad op.’’

