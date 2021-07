Of het interview door kon gaan, was nog even spannend, want met 38 weken zwangerschap zou baby nummer drie zich elk moment kunnen aandienen. ,,De andere twee jongens waren te vroeg, dus daar ga je dan deze keer ook een beetje van uit.” Maar op de afgesproken dag loopt Mieke er nog vief bij en is prima in staat om een rondleiding te geven. Het huis perfect aan kant - ‘dat is toch die nesteldrang, al ben ik altijd wel opgeruimd’ -, het bed op klossen en het wiegje netjes opgemaakt.