‘Mijn man dreigde dat hij mijn bankpas zou laten blokkeren’

Een wat oudere vrouw twijfelt of ze de massagestoel wel kan testen. ,,Ik kan het beter niet doen”, besluit ze. ,,Ik heb een pacemaker in mijn heup en ben bang dat die uit gaat.” De verleiding is groot. Overal. Bij zo’n beetje elke stand staat wel een spreekstalmeester met een minuscuul microfoontje langs z’n wang om de aandacht te trekken. Ze spelen quizzen: ,,Wat is vetluis? Is dat A... B... of C...” Voor de onwetende lezer: het is een soort ‘vieze soep’ die in de wasmachine ontstaat, zo legt de quizmaster van een schoonmaakmerk uit. En raad eens: er zijn -natuurlijk- middeltjes om te voorkomen dat het zich in de wasmachine ophoopt.