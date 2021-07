Mijn o zo belangrijke buitendeurslot is kapot, dat kost 485 euro inclusief btw

Frank in quarantaineNet als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 475. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

Ik ben zooo kwaad, ik moet het gewoon even delen. Het heeft niks met corona te maken, behalve dan misschien dat, als ik niet thuis had gewerkt, ik wel in de slotenmakerstruc was gestapt. Omdat die deur nou eenmaal gemaakt moest, maar.. Nee, sorry, even alles op een rijtje. Anders hebt u ook niks aan m’n kwaadheid.

Ons buitendeurslot was kapot. Best een ding. Vooral als je midden in de stad woont. Toch sleepte het al een paar dagen. Hij ging nog een heel klein beetje op slot, de deur. Net genoeg om de boel uit te stellen. Maar nu moest het maar eens gebeuren, de vakantie komt er tenslotte aan. Slotenmakerssite gezocht, een nette dachten we, bemiddelde voor allerlei slotenmakers. Bellen, probleem voorleggen. Wat kost dat? Voorrijkosten 20 euro en dan overleggen we wat nodig is, was de boodschap. Klinkt logisch. Je wilt tenslotte in zo’n belangrijke kwestie door een vakman geholpen worden. En inderdaad, de volgende dag komt de vakman voorrijden met zijn vakmanauto. Belt aan. ‘Wat is het probleem meneer?’ ‘Het slot doet het niet, kijk.’ Ik laat even zien hoe ver het lipje nog maar de deur in gaat. ‘Jaja’, zegt hij, ‘dat is een oud slot.’ ‘Nee’, zeg ik, ‘vier jaar geleden d’r ingezet.’

‘Oh’, zegt-ie. ‘Het is een speciaal politieveiligheidsslot. Dat moeten we vervangen.’ Ik: ‘Wilt u niet eerst even kijken, misschien is het alleen de cilinder.’ Ik friemel nog wat ondeskundig aan het slot. Maar nee schudt hij en begint een groot opnameformulier in te vullen. Bromt wat van ‘mmmm’ en ‘mmm’, en ‘en dan nog de BTW erbij.’ Ik bedeesd: ‘En wat gaat dat kosten?’ ‘485 euro. Inclusief btw’

Daar sta je. Je o zo belangrijke buitendeurslot is kapot. En toch zeg ik uiteindelijk en ik voel m’n bloed stromen: ‘Nee, dat ga ik niet doen. Dat vind ik belachelijk.’ ‘Oké,’ zegt ie, draait zich om en verdwijnt in zijn slotenmakersauto naar een volgende klant, of moet ik zeggen slachtoffer?

Hele nacht kwaad geweest, de deur gebarricadeerd met een schuin gezet krukje. Vanmorgen schroevendraaier gepakt, slot eruit gedraaid, naar de ijzerwarenhandel gefietst verderop in de buurt. Zo’n ‘we hebben alles wat u zoekt’-doe-het-zelf-zaak, die nooit mogen verdwijnen, u kent ze wel. Compleet nieuw setje met drie sleutels: 185 euro. ‘Kost dat nou als ik het jullie had laten doen?’, vraag ik. ‘60 euro’, zegt die man.