Miljuschka is eindelijk verhuisd: ‘Het lijkt wel kamperen met stoflaagtoeslag’

Miljuschka moest vorige week nog noodgedwongen in een hotel verblijven. Nu is de verhuizing een feit, al is de verbouwing nog lang niet afgelopen. ,,Het is als kamperen met een stoflaagtoeslag’’, grapt ze. De eerste keer slapen in het huis leverde ook nog een gebroken nacht op omdat zoon Rembrandt elke twee uur wakker moest worden gemaakt. Hij had zijn hoofd bezeerd toen hij tegen een slagboom knalde.

Slaapkamers geschilderd

In de hal is inmiddels alles geschuurd. ,,Kunnen we al naar de wc? Ja, er is een nood-wc.’’ Miljuschka neemt de vlogvolgers mee naar boven, via de trap die ze waarschijnlijk helemaal donker wil laten schilderen. Als ze in de slaapkamer van de kinderen komt is ze even van slag. ,,Ik kan wel huilen. Het is zo mooi dat eindelijk een ding een soort van af is. Kijk eens naar die mooie kleur.’’

Even later wordt gemeten wat nodig is voor de gietvloer op zolder. En Miljuschka gaat verder nog langs bij de ‘keukenkoning’ om de studiokeuken in 3D te bekijken. Vanuit die keuken gaat ze televisieprogramma’s opnemen.